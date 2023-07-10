新應材加碼投資高雄 陳其邁笑說總部也可以搬來

半導體材料供應商新應材公司高雄廠2期工程今天舉辦動土典禮，投入逾20億元，預計明年完工、2025年試產。高雄市長陳其邁說，高雄「大雞晚啼、後發先至」，會做產業最強後盾。

新應材公司高雄廠2期工程今天在南科高雄園區動土，陳其邁、經濟部長王美花、南部科學園區管理局長蘇振綱到場見證。陳其邁接受媒體聯訪說，感謝企業看好高雄、投資高雄，高雄「大雞晚啼、後發先至」，希望除了像台積電先進半導體製程落腳外，也能建立強韌生態系，聚集設備、材料等廠商，在全球半導體供應鏈台灣、高雄能持續扮演舉足輕重角色。

陳其邁期盼透過與中央持續合作，讓高雄市部分工業區未來調整持續擴大用地，提供更多產業用地，打造更為完整與韌性的半導體產業生態。也期待新應材新廠完工後，能成為半導體先進材料鏈「FirstChoice」。

陳其邁近日取得重型帆船結業證書，他笑說，新應材除了到高雄設廠外，「總部其實也可以搬來到亞灣區，我會準備好船舶席位2席，等著新應材公司進駐」。

王美花致詞時說，台灣半導體產業具有國際競爭力，不僅整體產業供應鏈完整且擁有最先進研發技術，新應材從面版光阻製造廠，不斷創新研發出先進製程所需的黃光微影材料，是台積電留在台灣最關鍵因素。

新應材董事長詹文雄指出，台灣半導體先進製程技術領先全球，新應材是台灣少數能提供半導體前段先進製程和後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商之一。從2020年起在高雄園區整體投資超過新台幣35億元，打造「半導體先進製程材料」生產基地，為台灣半導體材料自主之路貢獻一份心力。

依高雄市政府資料，新應材股份有限公司為半導體產業鏈重要材料供應商，近年致力半導體微影(Photolithography)材料自主開發，透過累積20年微影材料經驗，掌握材料創新技術，與關鍵客戶合作，提供台灣在地研發、生產製造、技術服務，為客戶量身開發領先全球前瞻性創新材料。

除了桃園廠穩定生產半導體光學元件及顯示器材料，現有台南廠，以及位於南科高雄園區的高雄廠1期廠房已分別於2020年、2022年成為量產半導體先進微影製程材料的重要生產基地。