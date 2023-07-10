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高雄8個月大女嬰疑染登革熱 曾到過台南仁德區

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市府衛生局派員前往登革熱染疫個案住家附近採檢病媒蚊孳生源，並進行清消作業。圖／高雄市衛生局提供
高雄市府衛生局派員前往登革熱染疫個案住家附近採檢病媒蚊孳生源，並進行清消作業。圖／高雄市衛生局提供

高雄今天公布新增本土登革熱高度疑似個案1例，為居住於湖內區8個月大女嬰，日前曾前往台南仁德曾祖母家中，屬高風險地區，於5天前出現疑似症狀，經就醫轉診採檢NS1快篩為陽性，高雄市衛生局已規畫派員前往個案住處附近進行清消作業。

據悉，這名疑似感染登革熱的女嬰於7月5日起，出現發燒、四肢紅疹等登革熱疑似症狀，經就醫後仍持續發燒，7月8日經轉診至新樓醫院就醫採檢NS1快篩陽性並通報，個案活動地點以台南市仁德區曾祖母家及湖內區住家為主。

高雄市衛生局表示，截至7月9日，確診本土登革熱10例。今天上午衛生局長黃志中前往大社區，向微恩診所醫師顏智民頒發感謝狀並致贈通報獎勵金，因顏及時使用NS1快篩檢驗並快速通報，從而發現登革熱第9例確診案例，及早介入緊急防治工作，避免疫情快速擴散蔓延。

衛生局 登革熱 快篩陽性

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