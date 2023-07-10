高雄8個月大女嬰疑染登革熱 曾到過台南仁德區

高雄今天公布新增本土登革熱高度疑似個案1例，為居住於湖內區8個月大女嬰，日前曾前往台南仁德曾祖母家中，屬高風險地區，於5天前出現疑似症狀，經就醫轉診採檢NS1快篩為陽性，高雄市衛生局已規畫派員前往個案住處附近進行清消作業。

據悉，這名疑似感染登革熱的女嬰於7月5日起，出現發燒、四肢紅疹等登革熱疑似症狀，經就醫後仍持續發燒，7月8日經轉診至新樓醫院就醫採檢NS1快篩陽性並通報，個案活動地點以台南市仁德區曾祖母家及湖內區住家為主。

高雄市衛生局表示，截至7月9日，確診本土登革熱10例。今天上午衛生局長黃志中前往大社區，向微恩診所醫師顏智民頒發感謝狀並致贈通報獎勵金，因顏及時使用NS1快篩檢驗並快速通報，從而發現登革熱第9例確診案例，及早介入緊急防治工作，避免疫情快速擴散蔓延。