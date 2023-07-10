高雄增1登革熱高度疑似個案 8個月大女嬰快篩陽

高雄今天新增1例本土登革熱高度疑似個案，高雄市衛生局表示，個案是居住於湖內區8個月大女嬰，5日出現發燒、四肢紅疹等，NS1快篩陽並通報，經疫調家人近期曾帶女嬰至台南市仁德區。

衛生局發布新聞稿指出，女嬰5日開始出現發燒、四肢紅疹等登革熱疑似症狀，就醫後仍持續發燒，8日經轉診至新樓醫院就醫，採檢NS1快篩陽性並通報，個案活動地點以台南市仁德區曾祖母家及湖內區住家為主。

衛生局指出，接獲此案已立即規劃個案居住地半徑100公尺室內外地毯式孳生源檢查、化學防治與環境大掃蕩等；衛生局提醒市民朋友，前往台南市登革熱高風險區域，務必確實防蚊，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

高雄今年累計確診本土登革熱10例，衛生局長黃志中今天親自至大社區微恩診所頒發感謝狀並致贈通報獎勵金予醫師顏智民，感謝顏智民積極問診TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），及時使用NS1快篩檢驗並快速通報。

衛生局表示，因顏智民認真盡責，看診時發現第9例登革熱確診個案，個案在6日發病，7日看診採檢，8日確診，隱藏期小於1天，防疫團隊可及早介入緊急防治工作。

衛生局指出，時序已進入登革熱流行季，市民如有發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應立即前往高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所就醫，進行登革熱NS1快篩，維護自己與家人健康。