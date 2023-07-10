金門年度金湖海灘花蛤季 近20項活動玩整月
挖花蛤是金門人夏天時，全家總動員必做的事，金門縣金湖鎮公所近期辦理「2023 螢光燦爛-金湖海灘花蛤季」活動，從7月一路到8月6日止，一個月內容相當豐富近20項，適合各地民眾前往吃喝玩樂。
金湖鎮公所今在金門尚義機場舉辦「2023 螢光燦爛-金湖海灘花蛤季」活動記者會，金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、代表陳秀卿、張中法、林麗芬、陳威彰、林嘉森、金門航空站主任洪念慈也都到場宣傳，盼各地民眾能領略金門海洋和島民的熱情。
金湖鎮公所指出，金門縣政府、金湖鎮民代表會與金湖鎮公所今年聯手合辦海灘花蛤季，將展現金門波光粼粼的海灘、純淨的沙灘、獨特的軍事文化及特有的花蛤生態，更將活動延續至兩岸三地，要讓金門夏天充滿濃濃音樂、螢光海洋。
海灘花蛤季活動自7月1日起至8月6日止，長達一個月，內容相當豐富、熱鬧，有重量級藝人金CHILL演唱會、螢光藝彩花蛤小天使選拔賽、金嗓悠揚金湖鎮歌唱大賽、給你一蛤讚水域灘際活動、原住民豐年節等，多到近20項的系列活動，適合民眾一起遊樂金門。
金湖鎮長陳文顧表示，疫情讓大家沉寂了三年，今年金湖海灘花蛤季活動除了讓民眾及遊客有全新體驗外，也希望能藉由本活動吸引旅客前來金湖觀光消費、振興經濟，特別廣邀在地商家、小吃特產名店共襄盛舉，讓民眾玩得開心、吃得放心及買得安心。
金湖鎮公所補充，金湖海灘花蛤季」系列活動，包含金湖鎮第16屆歌唱大賽、第11屆花蛤小天使選拔比賽、花蛤寶寶快閃活動、花蛤盃-迷你足球大賽、親子趣味競賽、花蛤盃-沙灘排球大賽、給你一蛤讚水域灘際活動、大型遊憩氣墊城堡、親子DIY活動、牽罟體驗活動、拍貼機活動、重量級藝人金CHILL演唱會、花蛤盃-沙灘躲避球大賽、台灣原住民族豐年祭等，詳細活動內容可上2023金湖花蛤季臉書粉專。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言