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毛小孩「麒麟」走失盼大家幫忙找 潘孟安臉書發文急尋家人
屏東縣前縣長潘孟安今下午臉書、IG發文，他飼養的流浪貓「麒麟」，昨晚間在車城福安宮附近街道走失了，「我要拜託大家，如果有消息跟我們聯絡」，潘孟安的臉書有52萬粉絲、 IG有6.1萬粉絲，希望大家幫忙尋找「麒麟」。
潘孟安臉書發文說，「麒麟」是隻有麒麟尾的流浪貓，和麒麟的緣分相遇在幾年前夏天，就在福安宮旁，看起來像是被棄養的狀態，因為並不像流浪多時的貓，姪子們帶麒麟去動物醫院，好生照顧漸漸康復了起來！他和麒麟第一次見面，因為陌生，麒麟有點害怕他，姪子給他超大罐的肉泥，餵食麒麟後，「成功的拉近了我們的距離」。
潘孟安說，可能是因為流浪過的原因，麒麟並不是嬌弱的貓咪，有些傲嬌、但卻非常黏在他母親身旁，在他外出工作的時候，代替他陪伴老母親，因為麒麟，家裡頭溫暖了許多時光。
潘孟安說，每次他回老家，就是不斷地被阻擋去路、各種姿勢攔截動線要食，還必須陪著麒麟在旁邊吃飯，不然麒麟不吃完，麒麟是家庭生活裡重要的一員。
「麒麟是我們的家人，我們跟擁有毛小孩的你們一樣，感到焦急與心急」，潘孟安說，麒麟身上有晶片，只能盡可能的尋找，如果有線索，在拜託大家提供，謝謝大家。
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