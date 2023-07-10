投資屏東大步向前 屏高鐵特定區計畫縣都委會審議通過

屏東縣府配合高鐵興建計畫及科學園區、科技產業園區擴區、運動休閒園區產業發展布局，在屏東市六塊厝周邊地區新訂都市計畫，並在7月6日經縣都委會大會審議通過，縣府今表示，預計7月底報請內政部審議。本計畫有望在年底通過內政部都委會審議，中央地方同步加速，打造屏東成為科技人新故鄉。

縣長周春米說，縣府為擴大高鐵延伸屏東六塊厝設站綜效，以高鐵站為中心，在縣府爭取，行政院陸續加碼科技產業園區擴區、科學園區以及實驗中學等，再搭配縣府推動中的國際棒球場運動園區，未來面積307公頃高鐵特定區以科技產業的發展搭配高鐵建設作為發展的兩大利基，將會是產業、生活、教育一體的新都心，科技人的新故鄉。

屏東縣府為加速屏東高鐵站區開發，縣府表示，307.15公頃的高鐵特定區在規畫上以產業用地為主，共規畫137.73公頃的產業用地，為未來屏東產業升級做好準備。其次同步開發，周邊重大建設先行循非都市土地開發許可方式辦理，如屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區已分別在今年3月及5月動土進入實質開發工程，運動休閒園區第1期也已經進入工程設計，實驗中學預計113年度開始招生，第1期校舍在115年8月啟用。

縣府表示，保障私有地主權益提升國有土地效益，都市計畫亦採區段徵收及都市更新方式同步辦理。縣府也同步啟動周邊道路聯外道路改善計畫，並配合特定區範圍道路作銜接，縣府期待在都市計畫報請內政部審議時，中央協力為未來特定區的發展先行建構完整體交通系統路網。

縣府城鄉發展處表示，屏東高鐵特定區重大建設，在中央與地方協力，與時間賽跑全力以赴，屏東科學園區從111年1月3日行政院核定籌設計畫後僅花1年4個月即完成開發審議程序，屏東科技產業園區擴區則是1年11個月完成。

同時，縣府同步辦理特定區規畫作業，都市計畫草案自112年3月30日到5月8日公開展覽40天完竣後，即於5月10日到6月初之間緊鑼密鼓召開5次縣都委會專案小組審議，7月6日經縣都委會大會審議通過，後續將盡速提內政部都市計畫委員會審議，推動各項重大建設加速向前。