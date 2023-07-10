烏坵鄉長「個人因素」請辭 金門選委會定9月補選

金門縣烏坵鄉本屆鄉長蔡燕明為疑似「虛偽陪選」請辭，成全國首例，金門縣選舉委員會今召開第248次委員會議，經決議定於9月16日周六舉行補選投票；今發布補選公告及候選人登記公告，8月2日至8月4日受理候選人登記。

金門縣烏坵鄉本屆鄉長當選人蔡燕明涉虛偽陪選，一審已遭金門地院判刑，是全國首宗案例。金門縣政府表示，蔡因個人因素已請辭，縣府依法核准並核派代理鄉長，並已於6月28日完成宣誓就職。

金門縣選舉委員會表示，今召開第248次委員會議，討論烏坵鄉鄉長蔡燕明今年6月28日辭職後補選程序及公告等事項，經決議定於今年9月16日星期六舉行補選投票。

金門選委會說，蔡燕明於去年底金門縣五合一地方選舉當選烏坵鄉第11屆鄉長，後來因個人因素辭職，並經金門縣政府核准自今年6月28日起生效，金門縣府並函請金門選委會啟動補選程序。

金門選委會指出，依地方制度法第82條第4項規定，鄉（鎮）長辭職者，應自事實發生之日起3個月內完成補選，這次補選經金門選委會委員會議決議，定於今年9月16日星期六舉行投票，並定於今年7月10日發布補選公告及候選人登記公告，8月2日至8月4日受理候選人登記。

金門選委會說，今會議中除就中選會之重要指示令函，包括第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選票印製及人員招募等作業事項，及各項重要工作報告外，也針對金門縣烏坵鄉第11屆鄉長補選工作程序表等4項提案討論並作成決議。