「聽屏東在唱歌」屏東總圖開展 重溫流行音樂舊時光

「台灣流聲機─聽屏東在唱歌」即日起到7月底在屏東總圖4樓屏東文學館開展，以流行音樂為主，屏東多元族群的特色規畫華語、台語、客語、原住民語流行音樂發展介紹。展覽展出多款華語歌壇的巨星的原版珍藏海報，包括五月天、蔡依林、周杰倫、江蕙、張清芳、A-LIN、SHE、伍思凱等，為流行音樂書寫歷史，讓圖書館不只書香，更增添音樂律動感。

屏東縣政府文化處邀請「野火樂集」策展流行音樂展覽，內容除超級明星經典海報、台灣各語系流行音樂的發展歷程之外，也介紹了音樂載體的演變歷史，展出黑膠機、匣式機、卡帶機與CD時代的各個播放實體原件，帶領民眾回憶舊時光。展期持續至7月30日，展覽期間也舉辦音樂類型紀錄片播映及金曲製作人演講、民謠原創歌手現場演唱會等。

文化處指出，7月15日下午2點，總圖5樓演講廳舉辦城市民謠歌手陳永龍及創作女聲李德筠現場演唱，來自卑南族的陳永龍曾獲多項流行音樂獎項的肯定，第一張專輯演唱創作大師李泰祥的經典作品，流行音樂作曲家李子恆、陳小霞都為他量身打造扣人心弦的歌曲，他是當代流行音樂曲風中，屬於城市抒情民謠的代表歌手。

當天4點邀請創作才女李德筠演唱，自彈自唱的風格讓年輕世代為之驚艷，出版「價值觀」Ⅰ、Ⅱ專輯，以個人創作為主。李德筠也為專輯宣傳走遍各大獨立書店，希望成為真正的「音樂創作宣言者」。