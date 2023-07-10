高市府更新抽水機組 提升茄萣及湖內防洪效能

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中央社／ 高雄10日電
高雄市水利局進行抽水設備及機組更新工程，規劃將茄萣崎漏抽水站現有的2台、每秒0.2立方公尺抽水機，更新為3台、每秒0.5立方公尺，總抽水量加大為3.75倍。（高雄市水利局提供） 中央社
高雄市水利局進行抽水設備及機組更新工程，規劃將茄萣崎漏抽水站現有的2台、每秒0.2立方公尺抽水機，更新為3台、每秒0.5立方公尺，總抽水量加大為3.75倍。（高雄市水利局提供） 中央社

高雄茄萣崎漏里和湖內太爺里社區地勢低窪，重力排水困難，為解決抽水能量不足問題，市府水利局進行抽水設備及機組更新工程，投入經費1933萬元，預計明年4月完工。

水利局設施管理科說明，茄萣崎漏里和湖內太爺里社區地勢低窪，在豪雨或海水漲潮時須仰賴抽水機將排水抽至大排。為解決抽水能量不足問題進行抽水設備及機組更新工程。

高雄市政府水利局今天新聞稿表示，工程規劃將茄萣崎漏抽水站現有的2台、每秒0.2立方公尺抽水機，更新為3台、每秒0.5立方公尺，總抽水量加大為3.75倍。

此外，湖內太爺里移動式抽水機，缺乏操作人員避雨空間，因此在湖內太爺里左23水門處新建一座簡易抽水機房，並進行外觀美化。整體更新工程投入經費新台幣1933萬元，近日已正式開工，預計明年4月完工。

水利局表示，將與地方保持緊密溝通和合作，施工期間不撤離既有移動式抽水機，以確保社區防汛排水需求上持續應對能力。

工程完工後，茄萣崎漏里社區的總抽水量將增加3.75倍，大幅提升排洪能量。同時改善湖內太爺里社區抽水設施，將有效解決排水管道橫越防汛道路的問題，營造更安全居住環境。

水利局 漲潮

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