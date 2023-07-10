客家米其粄、幾勺調醬料 拌出她日思夜想家鄉味

屏東縣萬巒鄉媳婦31歲楊進霞10年前從大陸江西嫁來台，喜歡研究料理的她，將江西著名的風味小吃「江西拌粉」，以客家粄條、米其粄取代，配合家鄉口味的調製醬料，成為炎夏開胃料理，推廣家鄉美食，協助自家囍羊羊牧場推出新餐點。

來自大陸江西省、重口味重辣的楊進霞來說，在台灣最無法習慣的是偏甜、不辣的飲食習慣。為推廣飲食文化，她今年參與由屏東縣政府文化處推動「屏東縣新住民社造培力計畫」，以家鄉小吃結合客家米食文化，融入社區，分享多元文化。

從國中開始就住校自立的楊進霞，擁有一手好廚藝。為一解家鄉料理之愁，嘗試再現江西風味小吃「江西拌粉」，她說，著手料理後發現，台灣的米粉、醬料都和家鄉不同，多次嘗試後，發現客家米其粄、粄條很適合做拌粉，在醬料的製作上，改用蠔油和醬油替代。

楊進霞說，江西拌粉有點像涼麵，是日常飲食，平常將江西米粉煮好放在涼水中，想吃的時候就撈起來，拌入醬料。最重要的關鍵是調醬料，每家的調醬都不同，尤其辣椒醬更是重點。將豬絞肉爆香，加入蠔油、醬油等拌炒勾芡，之後再加入辣椒醬，再將米其粄或粄條拌入，一道融合江西和客家風味的粄粉完成。

楊進霞與老公陳德弘是自由戀愛認識，陳德弘在大陸工作當台幹，認識當時還是大學生工讀的楊進霞，楊進霞笑說，「大學畢業後就領了雙證」，畢業證書與結婚證書，來到台灣，育有兩女。

為讓更多人認識家鄉美食，楊進霞推動「風味交流：江西與萬巒的美食文化體驗」，7月15日、7月22日、8月5日、8月19日，四個周六的上午9點在囍羊羊牧場帶領親子體驗，請洽08-7834824、或至網站「囍羊羊牧場」粉絲專頁線上報名。