高雄促產投資補助開跑 7月底前申請總經費1億元

高雄市政府今年6月修正高雄市促進產業發展自治條例，調整部分申請補助誘因。高雄市經發局今天表示，7月底前開放申請促進產業發展投資補助，總經費額度新台幣1億元。

高雄市經發局發布新聞稿指出，促產補助對象含文化創意、綠色能源、精緻農業、會議展覽、生物科技、醫療照護、觀光休閒、國際物流、海洋遊艇、智慧電子、資通訊、高加值型金屬製品製造等產業，可補助項目有融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資。

經發局表示，自台積電宣布在楠梓產業園區設廠、鴻海為高雄打造全台最大的電動車生產基地，已吸引國內外相關材料、設備供應鏈廠商加碼投資高雄，這次修法將半導體產業、電動車產業納入策略性發展產業，也新增國外上市櫃公司於高雄設立營運據點可請領相關補助。

另外，高雄市長陳其邁推動淨零、數位雙軸轉型，協助廠商製程、技術等轉型升級，並配合國際2050年「淨零碳排」目標，鼓勵業者使用低碳、低污染的生產設備，透過融資利息補助降低業者升級或汰換生產設備的成本，兼顧高雄經濟發展與環境保護。

經發局表示，申請標準為策略性產業在高雄新增投資金額達3000萬元以上，或增加本國勞工就業人數30人以上；每年配合市長政策推動，公告部分產業納為重點發展產業，如半導體、電動車、文創、綠能、生科、資通訊等，僅需新增投資金額達1000萬元以上或增加本國勞工就業人數10人以上。

另外，亞灣2.0智慧科技創新園區今年6月正式啟動，為加速園區的開發並縮短廠商投資進程，企業總部進駐園區經審議會審認合格者不受上開條件限制得申請補助。

高雄市經發局長廖泰翔表示，促產補助自民國102年實施以來累計核准150案、促成934億元投資、創造逾2.1萬個就業機會，包含光寶、穎崴透過促產補助有效減輕初期投資成本，加速投資進程。