屏縣環保局與超商合作設智慧型回收機 暑期回收加碼送

屏東縣府環保局為便利民眾資源回收，與民間企業合作，縣內設置「智慧回收機」，24小時提供資源回收，即日起到8月31日期間，每周六日推出加碼回饋，只要在屏縣7-ELEVEN廣吉門市、永大門市的「寶特瓶、廢乾電池二合一智慧回收機」，單次投遞透明無色寶特瓶20支或廢乾電池20顆，即可兌換1杯咖啡，數量有限，請民眾自備循環杯兌換。

屏東縣政府環保局去年引進第1座乾電池智慧回收機後，陸續與民間企業合作，全縣設置5處智慧型回收機，包含7-ELEVEN廣吉門市、永大門市的「寶特瓶、廢乾電池二合一智慧回收機」、7-ELEVEN花瓶岩門市「寶特瓶智慧回收機」、家樂福新屏店「寶特瓶、鋁罐及手搖塑膠杯三合一智慧收瓶機」以及屏東市崇仁國宅「智慧電池回收機」。

環保局表示，民眾只要將指定回收物投入回收機，可以輕鬆做環保，還可獲回饋點數兌換消費抵用金，回收越多，賺越多。

環保局表示，民眾透過使用環保集點APP在特約通路（如全國電子、燦坤、萊爾富、全家便利商店等）購買具環保標章、碳足跡標籤的環保產品或搭乘台鐵、客運、捷運、高鐵、公共自行車等大眾運輸工具等即可累積點數，累積的點數能在特約通路商店折抵消費，透過環保集點省荷包，輕鬆實踐綠色生活，讓綠色消費成為地球環境的友善夥伴。