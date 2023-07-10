大學分科測驗7/12登場 高雄11日下午開放看考場

112學年度分科測驗將於7月12日、14日舉行，負責高雄第二考區的中山大學表示，考場設於道明高中，2天共2274人應試，12日考物理、化學、數學甲、生物，13日為歷史、地理、公民與社會，11日下午2點到4點開放一般試場供考生查看。

中山大學表示，今年一般試場應試考生自主配戴口罩；另提供流感、篩檢陽性考生應試備用試場，考生需全程配戴口罩；建議有發燒或呼吸道症狀考生，要配戴口罩；今年也開放親友陪考，進入考區無須查驗身分，不管制考場進出動線。

試務中心則指，由於每間試場將會於考前完成消毒，故不開放進入試場內，考生只能在試場外查看座位，提醒考生務必先確認考場位置，以免屆時跑錯考場。考試當天上午7點30分即開放入場，考生要備妥應試證件和物品，盡量提早出門。考生入場後，除身分證件及考試必用文具可攜至座位外，其餘物品都需放在臨時置物區，手錶需關閉或取消鬧鈴，違規者將減扣該科成績。

中山大學表示，考生應試時禁止攜帶任何穿戴式裝置，例如智慧型眼鏡、智慧手表、智慧手環等，也禁止飲水及嚼食口香糖，如因生病等特殊原因需中途喝水，可在考前持相關證明向試務辦公室報備；考生個人須用的醫療器材，則須持醫院診斷證明書並經檢查方能使用。

中山大學提醒，每節考試開始後，記得在答題卷「考生簽名欄」以正楷簽全名，違者扣減該節成績１級分。分科測驗採認的證件，包括國民身分證正本、有照片的健保卡正本、駕照正本、身心障礙證明正本、護照正本或居留證正本等，如未攜帶身分證件至當節考試結束未送達試務辦公室或試場者，扣減１級分。