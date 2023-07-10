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地勢低窪常積水 高雄市水利局規畫機組更新改善排水
高雄市茄萣區崎漏里和湖內區太爺里社區因地勢低窪，導致豪雨或海水漲潮都需仰賴抽水機將積水抽至大排。為解決當地排水困難，高雄市水利局規畫在茄萣區崎漏里進行抽水設備機組更新，預計明年4月完工。而湖內區太爺里則新建簡易抽水機房，解決排水管橫越防汛道路和操作人員缺乏避雨空間的問題。
高雄市水利局表示，茄萣區崎漏抽水站現有2台每秒0.2立方公尺抽水機，將更新為3台每秒0.5立方公尺，總抽水量擴增3.75倍。湖內區太爺里則因移動式抽水機缺乏操作人員的避雨空間，計畫在左23水門處新建一座簡易抽水機房，改善計畫共投入1933萬元。
高雄市水利局說，改善工程6月28日開工，施工期間不會撤離原有移動式抽水機，以防暴雨積水社區喪失排水功能。完工後，茄萣崎漏里總抽水量將大幅增加3.75倍；完工後的湖內太爺里社區抽水機房，也將解決排水管橫越防汛道路問題改善排水效率。
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