直擊！出國搶辦護照 這地方塞爆滑手機也等到翻白眼

暑假國人搶出國，出國得攜帶護照，讓外交部各地申辦護照的辦事處塞爆，記者直擊民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，申辦護照叫號等待人數動輒上百人，連電梯口都有人站，就算滑手機乾等也等到翻白眼、雙手叉腰，櫃檯後方一籃籃的「加簽」、「速件」申請資料已排到上萬件。

暑假出國旺季，民眾瘋出國，出國除了選擇旅遊地點、備妥旅費、計畫之外，最重要的是得攜帶護照才能出國門，因此造就外交部各地申辦護照辦事處出現人山人海的景象。

記者前往外交部南部辦事處直擊，不僅停車場寫了「滿」字，走進南部行政服務中心大樓3樓，一出電梯口就有約10多人站在樓梯處等候，走進大廳，座位坐滿、四周各角落都塞滿了人，有人埋頭寫申辦資料，有人坐著滑手機打發時間，有人和朋友交頭接耳聊天，有不少人已滿頭大汗，還有人等得不耐煩雙手插腰，等到翻白眼。

透過南部辦事處申辦護照的電腦叫號看板就可窺出為何有人等到翻白眼，記者發現光是申辦護照取號機等待人數就有114人，申辦護照叫號超過1400號，櫃檯窗口人員的後方還擺放一籃籃的「加簽」、「速件」申請資料，號碼已排到上萬件。

準備去泰國旅遊的一名女大生在兩名閨蜜陪同下申辦護照，女大生說，等了兩個小時終於辦好，女大生抱怨辦公廳舍太小，動線亂；另一名蔡姓女子表示，上周辦護照，今天取件，辦個護照連車都不好停，很麻煩。陳姓男子則指，堂堂一個外交部，知道出國人多，申辦護照應規畫增加人手才對。

PTT有高雄網友分享申辦護照超快經驗，指當初4月17日上網預約，網路已經排到5月18日，整整一個月，他覺得不行，想到就上網站查詢有沒有人取消，幸運改到5月11日，後來又發現取消的人蠻多又搶到4月21，等於直接4月17的4天後直接現場辦又不用等。

該名網友說，當天去辦護照的人超多，直接上三樓，樓梯口右邊直接兩個叫號機台，一個現場，一個網路預約，點選後，馬上輪到我，連等都沒有，感覺櫃檯就在等網路預約的人到，櫃檯辦很快，前後5分鐘，連家人車都還沒停好，他就辦完下樓。