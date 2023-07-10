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屏縣枋寮鄉保生村長8月12日補選2人登記 妻代涉賄夫參選

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣選委會訂於8月12日舉辦保生村長補選，2人登記參選，捲土重來的葉錦陽、與許來文的妻子林美靜參選。圖為選委會外觀。圖／報系資料照
屏東縣選委會訂於8月12日舉辦保生村長補選，2人登記參選，捲土重來的葉錦陽、與許來文的妻子林美靜參選。圖為選委會外觀。圖／報系資料照

屏東縣枋寮鄉保生村長當選人許來文去年選舉期間涉嫌賄選，屏東地院判當選無效，許未上訴。屏東縣選委會訂於8月12日舉辦補選，上周完成候選人登記，共2兩人參選分別為葉錦陽、林美靜。林為許來文妻子。

保生村長當選人許來文涉賄選，屏東地院判當選無效。2022年選舉，保生村長2人參選，許來文425票、葉錦陽235票。許來文被檢方查出，以每票兩千元代價向6戶家庭行賄，另有楊姓樁腳因見許選情告急，為協助他當選，在去年10月中旬拿著許男給的賄款，再向2戶家庭交付賄賂，總計花費4萬6千元向23位有投票權的選民買票。

屏東縣選委會訂於8月12日舉辦保生村長補選，2人登記參選，捲土重來的葉錦陽、與許來文的妻子林美靜參選。

屏東縣 選委會 當選無效

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