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遇紅燈繞過號誌桿待轉 等同闖紅燈
高雄市廖姓市民日前騎車見前方路口紅燈，遂從紅燈外側繞過號誌桿，騎到前方路口待轉區續行，遭警網目擊攔下開單。廖質疑「繞過號誌桿不算闖紅燈」；警方表示，此行為等同闖紅燈，違規行為明確，警方開罰有據，警方發現常有機車駕駛遇紅燈時繞過號誌桿續行，都屬違規，提醒用路人不要貪圖便利以免受罰。
廖姓市民向聯合報系投訴指出，本月1日晚間8時許，騎機車行經三民區金鼎路欲左轉明誠路，見路口號誌亮紅燈，遂騎到外側路肩、繞過號誌桿，再直行前方待轉區續行明誠路，遭鼎山派出所員警攔查開單。
廖男質疑，「繞過號誌桿而行，怎能說是闖紅燈？」，而且前面還有直闖紅燈左轉的騎士，警方卻未取締？他自認這種騎法「不算闖紅燈」，質疑警方認定闖紅燈標準有「灰色地帶」。
鼎山派出所所長丁順清表示，部分機車駕駛不耐停等紅燈，騎車從號誌桿外側繞過號誌燈，事實上這行為就是闖紅燈。
丁順清說，檢視舉發廖男違規的警員所拍攝影片，廖男在金鼎、明誠路口號誌紅燈之際，騎車從號誌桿外側繞過，直行到待轉區再續行明誠路，行為已違反道路交通管理處罰條例第53條，可處1800元至5400元。
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