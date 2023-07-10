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綠島、小琉球 暑期嚴抓違規

聯合報／ 記者徐白櫻張已亷／連線報導

暑期觀光旺季，屏東、台東離島遊客激增，汽機車違停大量增加，台東縣府7月啟動「旺季加強管制措施」，前天起加強取締綠島南寮漁港違停、臨停逾30分鐘及並排停車，首日舉發20餘件；屏東警方本月已在小琉球島上取締百餘件未戴安全帽、危險駕駛等違規案。

綠島交通專用泊區及碼頭尚未規畫建置，交通船班都停靠綠島南寮漁港，台東縣府日前宣布，暑期嚴格管制船班抵達前後10分鐘的港口車輛出入，盼把港區道路留給步行遊客，經多日宣導及勸導後，前天起嚴格執法，取締項目包括「內外臨停區停逾30分鐘」、並排、紅線違停3大項目。

台東警分局指出，本月1日至7日為宣導期，前天開始嚴格執法，共取締並排停車8件、違停20件，汽機車違規都依法告發，最高罰2400元，昨天違規已經明顯減少。此外，船班靠岸前、後10分鐘，禁止汽機車進入港區。

屏東警方表示，有鑑於往年旅遊高峰期，小琉球每日近萬人登島，交通事故率高，為維護當地交通秩序及防制事故發生，暑期針對易違規項目嚴格取締，7月以來總計取締逾百件違規，以未戴安全帽最多，還有無照駕駛、逆向行駛，將持續不定時編排警力、加強取締。

台東 違停 小琉球

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旅遊旺季 綠島7月1日啟動加強管制措施

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