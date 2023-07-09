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凱旋夜市爆股東糾紛！經營方喊若簽約攤商繳費不足6成 月底恐結束營業

聯合報／ 記者楊適群任義宇／高雄即時報導
高市凱旋夜市爆發經營權糾紛，今日元凱公司發公告要求攤商和元凱完成簽約，若期限前不足60%，7月底恐關閉夜市。圖／本報資料照
高市凱旋夜市爆發經營權糾紛，今日元凱公司發公告要求攤商和元凱完成簽約，若期限前不足60%，7月底恐關閉夜市。圖／本報資料照

高雄市凱旋青年觀光夜市連日爆出股東糾紛，元凱資產公司今日公告，若攤商在期限完成簽約承租，但繳費人數不足60%，公司將立即廢止觀光夜市攤販臨時集中場結束營業，並與台糖公司終止土地租約。

元凱資產公司為要求攤商簽約承租並繳費，昨天（8日）上午派人將市集斷電，導致有人情緒激動昏倒，引發攤商不滿，指責元凱公司逼迫攤商手段粗糙，不顧攤商生計。但元凱否認回應，鬧場是少數人，停電是變壓器故障，更換之後就好了， 兩者沒有相關。

元凱資產公司今派人到市集發送公告，公告指出，凱旋夜市是元凱向台糖公司承租，元凱是合法權利人，如欲繼續營業的攤商，應接洽元凱公司，並於7月16日前完成簽約繳費，才能合法使用攤位，否則應將攤位遷出恢復原狀，歸還給元凱公司。

公告內還提到，如攤商在7月16日前完成簽約承租，但繳費人數不足60%，將導致元凱公司營運入不敷出，無法負擔租金、水電、人事管理等支出。元凱將立即廢止凱旋觀光夜市攤販臨時集中場結束營業，並與台糖公司終止租約。

元凱指出，合約終止時，所有攤商必須在7月30日前將所有攤位及器具物品拆除淨空回復原狀，返還給元凱公司，才能在且7月31日上午8點關場、停止供水供電，將土地交還台糖公司。

凱旋青年觀光夜市另一位股東曾繼輝痛批，元凱公司做法於法不合，也不近情義。為逼迫攤商另與他們簽約承租並繳費，用盡各種手段，讓攤商生意難做。之前還說要與攤商一起拼經濟，完全是謊言，根本不足相信。

據了解，今已有約3成、40多個攤商完成簽約，元凱公司表示，有信心達成6成攤商簽約目標，後續會再規畫引入更多廠商，讓凱旋夜市永續經營下去。

元凱公司今發公告要求凱旋夜市攤商需和元凱完成簽約，若簽約攤商不足60%，7月底恐關場。記者楊適群／翻攝
元凱公司今發公告要求凱旋夜市攤商需和元凱完成簽約，若簽約攤商不足60%，7月底恐關場。記者楊適群／翻攝
元凱公司今發公告要求凱旋夜市攤商需和元凱完成簽約，若簽約攤商不足60%，7月底恐關場。記者楊適群／翻攝
元凱公司今發公告要求凱旋夜市攤商需和元凱完成簽約，若簽約攤商不足60%，7月底恐關場。記者楊適群／翻攝

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