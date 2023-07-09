高雄登革熱確診病例+1！路竹女驗出第一型 衛生局：疑赴台南染疫

高雄市今天新增本土登革熱確診個案1例，為路竹區40多歲女性，高市府衛生局表示，該女今天PCR檢驗為陽性第一型登革熱。由於，該女病發前曾前往台南多處疫區採買、訪友，研判疑為台南市疫情熱區感染所致，。

據悉，該女上周三即陸續出現登革熱疑似症狀，如發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、後眼窩痛、食慾不振等，昨經成大醫院採檢快篩陽性，今上午綜合檢驗確認感染為登革熱第一型。

經疫調指出，該女發病前曾前往台南市崇德市場等多處疫情熱區熱場市場採買、訪友，有鑒於市場為人潮密集，疫情傳播風險特別高，衛生局提醒採買民眾，應做好防蚊措施。

此外，高雄市府衛生局也提醒市場攤商，每日結束工作後應將容器中的儲水清除，並掃除地面積水，市場管理單位應落實市場公共空間如水溝、地面、廁所及屋簷排水槽環境維護，以確保市場環境不積水長蚊。

今天衛生局已啟動緊急防治工作，在個案住家周邊100公尺範圍，進行強制地毯式孳生源檢查及化學防治，衛生局表示，近期防疫人員在路竹區進行環境稽查，仍查獲住家騎樓、防火巷、屋後巷有為數眾多大量雜物堆置積水，恐孳生大量病媒蚊。