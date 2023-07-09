高雄市青少年生活法律搶答比賽 me too國民法官都入題

高雄市第15屆「魔法少年-青少年生活法律搶答比賽」因疫情停辦兩年，今年復辦，me too身體界線，國民法官與財產繼承順位等熱門議題都入題。陽明國中「 瘋法少年」不負眾望於國中組再度奪冠，締造七連霸佳績；高中組冠軍隊伍是由雄中、雄女生組成的「瘋法少年」，成員大都是陽明國中校友。

「魔法少年-青少年生活法律搶答比賽」上周舉行，各校為爭取校園「生活法律王」，學生使出渾身解數補強法律知識補強，戰況場場激烈。今年競賽聘請法院法官、主任檢察官、庭長協助命題與評審。

參賽隊伍有備而來，各隊搶答更是互不相讓。比賽題目圍繞目前最重要熱門話題，結合社會時事與青少年法律常識，如身體界線的 me too、國民法官的年齡、組成人數？財產繼承的順位等熱門話題，還有像是選舉權、毒品、酒駕、性別平等、詐騙等各式各樣生活法律觀念，都是競賽中出現的題目，考驗著團隊默契與搶答速度。

首次參賽的鳳甲國中學生蔡明潔說，這場校園法律競賽，看到大家不但對法律常識了解，尤其對社會熱門時事的關切，也看到團隊合作為了爭取佳績堅持到底的精神，獲得高中職組第一名的雄中學生王暉翔說，自己在準備過程中認識了五花八門的法律知識，也點燃了對法律的興趣，未來也想成為一名法界工作者。

這次帶隊國中組、高中組皆獲冠軍的陽明國中教師杜修言說，「瘋法少年」隊員們展現搶答團隊默契，速度快、扎實的法律底子，以及迅速的臨場反應答題全部正確，擊敗全市參賽國中隊伍，再度搶下校園「生活法律王」，獲國中組冠軍並締造史上七連霸佳績。

高中組由雄中、雄女聯合組成的「瘋法少年」隊奪冠，與國中組冠軍陽明國中隊伍同名，主要為高中組的「瘋法少年」隊中的多數成員，是陽明國中校友。因此陽明國中的「瘋法少年」，也完成國中組、高中組雙料冠軍的空前紀錄。

常勝軍陽明國中因為開設法律社團「魔法家族」，社團宗旨是讓學生認識生活上的相關法律常識，提升守法態度，與競賽目的不謀而合。