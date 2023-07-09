「幸福南方」線駛入潮州鐵道園區 入園逾20萬人次

台鐵潮州鐵道園區去年落成，營運半年入園人數突破20萬人次，為服務與日俱增的旅客，台鐵開行「幸福南方」觀光專列，是台中以南第1條觀光支線，可從不同視角一覽高雄機務段；園區業者林大財表示，「南方小站」過往僅供員工通勤，被鐵道迷稱為「到不了的車站」，擬於7月底舉辦彩繪車廂、特色頭牌啟航典禮，未來規畫結合周圍鄉鎮進行深度旅遊。

高雄機廠去年遷建潮州，成為潮州機廠，是東南亞最大軌道車輛維修廠，緊鄰占地約8公頃的潮州鐵道園區，台鐵於廠內設置「南方小站」供員工通勤，潮州鎮公所與屏東市公所為提振疫後觀光，彼此合作向台鐵申請觀光專列，自7月8日起每周六、日從潮州站發車至南方小站，每天10個列次，採台鐵單一窗口售票，來回票價120元，總長1.9公里，車上配有語音導覽，沿途介紹風土民情、觀光名勝及特產，行銷屏東。

林大財表示，潮州鐵道園區交通方便，配有腹地廣大的免費停車場，附近還有公車、Youbike站，入園人數穩定攀升，開園至今累計突破20萬人次，周末2天更有近4千多名遊客到場，此班專列可紓解交通人流，昨天首日試營運，過程順暢，約5、600名旅客體驗，目前因月台長度，火車固定4節車廂，1列次可乘載約200多名遊客，未來將視人流量拉長月台，讓普悠瑪、太魯閣等新規格長列車也能停靠。

他指出，台鐵目前有6條觀光支線，包含平溪、沙崙、集集、內灣、六家、幸福南方等線，其中，幸福南方觀光專列為台中以南第1條台鐵觀光支線，一張來回票120元，附園區門票8折優惠、消費100元抵用券，還可以換一瓶80元氣泡水，「真的很划算」。