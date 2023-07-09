高雄口袋美食第2波名單出爐 76家日式、國際料理入榜

高市府為打造美食觀光，舉辦「料理職人口袋美食」活動，上月首波推出76家「中菜」、「在地菜」餐廳大受好評，今再推第2波「日本料理」及「國際美饌」2大主題，共76家餐廳入榜。

觀光局表示，「日本料理」是展現日本風土民情及文化的料理，著重季節特色強調食材原味，入選32家餐廳有高級日料「Ukai Kaiseki 懷石料理」、米其林指南推薦「Ukai-tei Kaohsiung」、日本「傳」(Den)首間海外姊妹店「承 Sho」。日本料理達人掌廚的有「日本料理弁慶」、「禾楓亭日本料理居酒屋」及「あこや太羽魚貝日本料理」；燒肉店有「HIRATSUKA本格燒肉專門店」、「癮燒精肉酒舖」；老字號「小園日本料理」、「大手町日本料理」。無菜單料理「綠midori」、「田洋—壽司」、「禾莊日式料理」等日式餐廳。

「國際美饌」包括德、法、義、西、俄、印、越、泰等國料理，各自擁有文化意涵與美味特色。近年高雄許多料理職人主理的Fine Dining，例如無菜單日系法式料理「NIBBON」、日籍主廚法餐「Liberté」、新素食料理「仙桃素•創新蔬食美學」；高級西餐廳「Papillon」、「美享地餐廳Majesty Restaurant」、「THOMAS CHIEN RESTAURANT」、無菜單歐陸料理「弄盞欣悅」。牛排餐廳「Capstone Steakhouse教父」、和牛三重奏「焰牛排館」。其他還有「貝隆餐酒館」、義式窯烤比薩「LA ONE Pizza」、「Le Bon Marché 好市集手作料理餐廳」、「卡拉包泰式餐廳」、「新加坡小館」等44家特色餐廳。

觀光局局長高閔琳表示，料理職人推薦名單參考「亞洲 50 最佳餐廳評鑑」評選方式，蒐集高雄各大美食部落客、美食記者及觀光局曾辦美食活動等數據，再由料理職人依美食種類選出名單。