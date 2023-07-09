屏東「林學校」暑假推山村體驗 從大武山認識排灣文化

林務局屏東林區管理處在林後四林平地森林園區打造無框架向森林、土地、生態學習的「林學校」，今年跨出林學校的校園與泰武、來義部落合作以永續概念規畫「山、水、園、林」4大學院，推出4種特色體驗課程及2條山林遊程，深受親子客群喜愛，一起走進大武山下，向林學習，來一場排灣的文化洗禮。

林後四林平地森林園區，有二峰圳百年水利工程養育占地1005公頃的森林，園區內多元的生態，今年林學校開設山林知識「山學院」、水域智慧故事的「水學院」、時下最夯的食農議題「園學院」，與森林美學的「林學院」。

屏東林管處指出，盤點來義及泰武地區部落的生活年曆，再配合山村生活節奏，推出小而美且精緻遊程，走讀百年歷史建物、品嘗原民私房菜、探索藥草的奧義及體驗部落傳統工藝。

水學院－「走讀二峰圳 ari ma siljevavav」，二峰圳是來義鄉重要灌溉水路也是世界水利工程的典範，園區的森林被這百年不斷的供水照顧到，來到林學校一定要參加專業導覽團隊帶領的遊程，認識二峰圳的前世今生。

園學院－「姥姥旦的私房菜、姥姥旦的小米釀」，來到原鄉，必須來一口小米釀，來義鄉古樓部落裡有一個擁有獨特魔法的小米釀家族－自然霆沅，代代相傳小米釀秘方，林學校借力姥姥旦的傳統智慧推出林下食堂、小米釀手作，開賣受遊客喜愛。

園學院－「快樂腳足浴體驗」，來義鄉部落擁有藥草知識的小農組合成文樂1-2與屏東林管處策劃「快樂腳足浴體驗」課程，感受從土地長出來神奇力量，學習原住民老祖先的智慧，講師的幽默也是課程最大的賣點。

林學院－「Pulima排灣手版雕DIY」，與國寶級木雕藝術家沈安日合作推出「Pulima排灣手版雕DIY」課程。

林學院－「原民擴香石」，集結流行元素及年輕人的創意，與青年工藝師配合傳統工藝材料規畫「原民擴香石」手作課程，完成送禮自用兩相宜作品。

屏東林管處長楊瑞芬說，2021年創建林學校陸續推出餐桌、森林瑜伽、生態導覽，林後四林成為親子聚集的亭仔腳，配合林務局推動山村經濟永續發展，追求社會與自然和諧共處並響應綠色永續旅遊新模式，今年串起周邊部落業者，搭建平台，讓更多人聽見部落故事、感受部落生活美好。