高市自強非營利幼兒園開辦 方便家長接送 共構老幼照顧平台

高雄市教育局委託彭婉如文教基金會辦理「自強非營利幼兒園」，即日起招生。幼兒園昨先舉辦「大手牽小手，童在藝起玩」暑假親子活動，由黏土達人教親子黏土DIY，還有繪本說故事及刷畫色彩遊戲，現場還有「老幼小拾光」及幼兒繪畫創作展，體驗美感及小肌肉發展等多元課程。

自強非營利幼兒園位於鳳山日照社福多功能中心1樓，彭婉如文教基金會副執行長簡瑞連表示，自強非營利幼兒園招收4班2歲至入國民小學前的幼兒，是所全新的非營利幼兒園，2個幼幼班與2個混齡班，將於今年8月開學，家長對這所全新的幼兒園相當期待。

現場的「老幼小拾光」作品展，呼應鳳山日照社福多功能中心提供嬰兒、幼兒、長者及身障者等多元的照顧服務，作品呈現出阿公阿嬤與小孩真情互動，十分感人。幼兒繪畫創作展則展現孩子無邊際的想像力與創造力，各種主題像是恐龍、動物、機器人等充滿童趣，許多家長特地帶孩子一同體驗。

家長李先生說，他和妻子兩人都要上班，長輩和幼兒的照顧很傷腦筋，現在鳳山日照社福多功能中心能有非營利幼兒園，讓長輩、小孩都有照顧，接送也方便多了。