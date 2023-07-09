快訊

如何5隻手機「同時響起」還能接電話？他提「iPhone限定」眾人受驚

北市南京西路塌陷出大天坑 漏夜緊急灌漿搶修

高市自強非營利幼兒園開辦 方便家長接送 共構老幼照顧平台

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市「自強非營利幼兒園」即日起招生，幼兒園舉辦暑假活動教親子黏土DIY。圖／高雄市教育局提供
高雄市「自強非營利幼兒園」即日起招生，幼兒園舉辦暑假活動教親子黏土DIY。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局委託彭婉如文教基金會辦理「自強非營利幼兒園」，即日起招生。幼兒園昨先舉辦「大手牽小手，童在藝起玩」暑假親子活動，由黏土達人教親子黏土DIY，還有繪本說故事及刷畫色彩遊戲，現場還有「老幼小拾光」及幼兒繪畫創作展，體驗美感及小肌肉發展等多元課程。

自強非營利幼兒園位於鳳山日照社福多功能中心1樓，彭婉如文教基金會副執行長簡瑞連表示，自強非營利幼兒園招收4班2歲至入國民小學前的幼兒，是所全新的非營利幼兒園，2個幼幼班與2個混齡班，將於今年8月開學，家長對這所全新的幼兒園相當期待。

現場的「老幼小拾光」作品展，呼應鳳山日照社福多功能中心提供嬰兒、幼兒、長者及身障者等多元的照顧服務，作品呈現出阿公阿嬤與小孩真情互動，十分感人。幼兒繪畫創作展則展現孩子無邊際的想像力與創造力，各種主題像是恐龍、動物、機器人等充滿童趣，許多家長特地帶孩子一同體驗。

家長李先生說，他和妻子兩人都要上班，長輩和幼兒的照顧很傷腦筋，現在鳳山日照社福多功能中心能有非營利幼兒園，讓長輩、小孩都有照顧，接送也方便多了。

高雄市教育局表示，鳳山日照社福多功能中心中心內各樓層分別提供包含0-2歲嬰兒、2歲以上至入國民小學前幼兒、身心障礙者及長者等多元照顧服務，秉持老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼的理念，讓社區老幼都能獲得妥善的照顧，建構老幼照顧平台，同村共養大家一起來。自強非營利幼兒園洽詢電話07-7021805，也可上「高雄市自強非營利幼兒園臉書粉絲專頁」查詢。

高雄市「自強非營利幼兒園」即日起招生，幼兒園舉辦暑假活動教親子黏土DIY。圖／高雄市教育局提供
高雄市「自強非營利幼兒園」即日起招生，幼兒園舉辦暑假活動教親子黏土DIY。圖／高雄市教育局提供
高雄市自強非營利幼兒園位於鳳山日照社福多功能中心1樓，即日起招生。圖／高雄市教育局提供
高雄市自強非營利幼兒園位於鳳山日照社福多功能中心1樓，即日起招生。圖／高雄市教育局提供
高雄市「自強非營利幼兒園」即日起招生，幼兒園舉辦暑假活動教親子黏土DIY。圖／高雄市教育局提供
高雄市「自強非營利幼兒園」即日起招生，幼兒園舉辦暑假活動教親子黏土DIY。圖／高雄市教育局提供

幼兒園 高雄市 親子

延伸閱讀

好市多又出包！「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出致癌物 高市衛生局要開罰了

呼應地方文史特色 鳳山牛寮公園找來「牧牛小童」坐鎮

影／登革熱噴藥擾民？ 高市衛生局：室內採壓罐式消毒不黏膩

高雄熱爆了 民眾排隊搶購台電大林廠8支100枝仔冰

相關新聞

機車族曬昏 高雄機動縮短號誌秒數

天氣炎熱，高雄、屏東、台東發布高溫警示，機車族陳情下，高雄市區在鄰近學校或社區周邊幹道，機動縮短非尖峰號誌秒數，減少等候...

高市自強非營利幼兒園開辦 方便家長接送 共構老幼照顧平台

高雄市教育局委託彭婉如文教基金會辦理「自強非營利幼兒園」，即日起招生。幼兒園昨先舉辦「大手牽小手，童在藝起玩」暑假親子活...

高雄輕軌龍貓隧道 蔡總統朝聖

高雄輕軌美術館路段種植成排樹形優美的小葉欖仁，列車行經間猶如穿越動漫的「龍貓隧道」，去年爆紅後吸引許多民眾拍照打卡，蔡英...

小琉球珊瑚礁 遊客刻名遭撻伐

屏東小琉球暑假迎來大批遊客，地方社群網站揭露知名景點花瓶岩潮間帶珊瑚礁被刻上斗大的名字「楊某某」，到此一遊的刻名照片引來...

紀念俞大維 門生故舊追憶軼事

昨是「一代國士」、國防部前部長俞大維逝世30周年，一群門生故舊、文史工作者齊聚俞大維紀念館前辦紀念會， 俞大維的姪女俞啟...

道德院斥資千萬助弱勢戶 廟前廣場遭擠爆今年還有5場

位於金獅湖旁的高雄道德院長年投身公益，今天在廟前廣場舉辦今年第5場大型救濟活動，近1萬5千萬弱勢戶湧入廟前廣場領取救濟包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦