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機車族曬昏 高雄機動縮短號誌秒數

聯合報／ 記者古和純尤聰光張已亷／連線報導
屏東縣三地門昨午測得高溫37.6度，酷暑騎車，道路陰影成停等必爭之地。記者張已亷／攝影
屏東縣三地門昨午測得高溫37.6度，酷暑騎車，道路陰影成停等必爭之地。記者張已亷／攝影

天氣炎熱，高雄、屏東、台東發布高溫警示，機車族陳情下，高雄市區在鄰近學校或社區周邊幹道，機動縮短非尖峰號誌秒數，減少等候時間。台東過去也曾評估遮陽棚或種樹，後來考量安全疑慮作罷。屏東不少騎士躲在樹蔭下停等號誌，警方提醒小心會受罰，最高收2萬4千元交通罰單。

高市交通局針對市區部分幹道，機動性調整非尖峰時段號誌秒數，在維持車流紓解效率及行人安全通行需求下，擇社區、學校周邊次要道路縮短號誌週期。

交通局指出，如左營區左營大路、小港區高鳳路、苓雅區和平一路等路段、路口，紅燈號誌從150秒調降為120秒或設定半周期連鎖。

台東常吹起焚風，長濱鄉日前出現37.9度高溫。長濱鄉長李光蘭說，今夏特別熱，又值部落豐年祭高峰期，全鄉多達十幾場，會場加設遮陽棚或黑網防曬，才有辦法跳舞、宴客。

台東縣府交通事務科長賴宣愷說，台東縣境道路多為大車小車共用道路，鮮少機車專用車道，若設置遮陽棚會占用空間，停等區栽種路樹也會影響號誌視線，縣府會持續研究，尋求一個替機車族解決夏天停等紅燈的遮陽辦法。

屏東天氣也熱到不行，昨天中午三地門測得最高溫37.6度，不少機車族在路口等號誌時躲在樹蔭下避暑。

屏東縣警察局交通隊提醒，若機車臨停在車道、紅線上、公車站牌、槽化線、右（左）轉道等陰影處，都算違規，可處300至1800元以下罰鍰。

若為搶停陰影處，驟然減速、煞車或於車道中暫停，導致後車緊急煞車，或臨停距路口好幾公尺遠處，最重可處2萬4千元罰鍰，並當場禁止駕駛。

台東 屏東縣 高溫

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