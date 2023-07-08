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道德院斥資千萬助弱勢戶 廟前廣場遭擠爆今年還有5場

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄道德院志工馬不停蹄發放物資，透露每次發完手都酸痛到無法舉起。記者任義宇／攝影
高雄道德院志工馬不停蹄發放物資，透露每次發完手都酸痛到無法舉起。記者任義宇／攝影

位於金獅湖旁的高雄道德院長年投身公益，今天在廟前廣場舉辦今年第5場大型救濟活動，近1萬5千萬弱勢戶湧入廟前廣場領取救濟包，道德院表示，每次救濟活動都要花費約1千萬元，今年還有5場，目標要救濟15萬戶。

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持說，今天救濟活動提供高雄13行政區，約1萬5千戶一至四類中低收入家庭，發放救濟包內含有5公斤白米及各式食品，每場救濟都花費約1千萬元，今年預計舉辦10場，救濟金額有望破億，協助弱勢戶減輕負擔度過難關。

為讓發放過程順利，每場救濟活動，道德院都要號召超過200名志工到現場協助，發放之前也要動員大量志工連續一周包裝救濟包。有志工透露，每次包裝與發放完，手都酸痛到舉不起來，但為協助弱勢，每次都第一時間跳出來幫忙。

除在名單內的弱勢戶外，翁太明住持說每場次都會有多餘物資，能提供7百至8百位非名單內民眾領取，因為有些人生活困苦，但因名下有不動產，因而無法被政府認定為中低收家庭，因此會在發放活動尾聲，提供他們領取。

高雄道德院投身公益行之有年，前年濟助全台12萬6千弱勢戶，花費高達7千多萬，獲高雄市府民政局在去年12月8日的「高雄市110年度宗教團體捐資興辦公益或慈善事業績優表揚大會」第二名殊榮，翁太明住持表示今年舉辦場次更勝以往，濟助更多弱勢家庭

翁太明全程在現場監督，確保發放過程一切順利。記者任義宇／攝影
翁太明全程在現場監督，確保發放過程一切順利。記者任義宇／攝影
高雄道德院長年投身公益，每場救濟活動都花費約1千萬，今年共將舉辦10場次。記者任義宇／攝影
高雄道德院長年投身公益，每場救濟活動都花費約1千萬，今年共將舉辦10場次。記者任義宇／攝影
高雄道德院今天舉辦今年第5場大型救濟活動，約有1萬5千弱勢戶前往受領，擠爆廟前廣場。記者任義宇／攝影
高雄道德院今天舉辦今年第5場大型救濟活動，約有1萬5千弱勢戶前往受領，擠爆廟前廣場。記者任義宇／攝影

高雄市 業績 弱勢家庭

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