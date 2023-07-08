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影／新前墩西瓜節再度登場 民眾到場排隊搶吃免費西瓜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第12屆「新前墩西瓜節」在今天下午展開，立委陳玉珍（右三）、金門縣副縣長李文良（左三）、金沙鎮長吳有家（右二）一起品嚐西瓜，直說好吃。記者蔡家蓁／攝影
第12屆「新前墩西瓜節」在今天下午展開，立委陳玉珍（右三）、金門縣副縣長李文良（左三）、金沙鎮長吳有家（右二）一起品嚐西瓜，直說好吃。記者蔡家蓁／攝影

因疫情停辦、睽違5年的「新前墩西瓜節」今天下午再度登場，從下午3點多就陸續湧現人潮，不少民眾衝著免費吃西瓜、拿西瓜，現場吸引了2千多位民眾前往參與，人氣強強滾，不少民眾在吃到清甜又冰涼的西瓜，都直誇「金門的西瓜好甜、好好吃」，真是太滿足。

第12屆「新前墩西瓜節」在今天下午4點左右展開，但3點多就有民眾到場排隊，等著領取闖關卡，結果200張闖關卡，在開始發放的20分鐘內就全部發完，民眾搶著闖關完成手榴彈投擲、天堂路、單槓、伏地挺身、射擊等五項戰技考驗，通過者除了可以領到合格證書，還可以參加抽獎，獎項就是最受歡迎的西瓜，讓民眾都趨之若鶩，連立委陳玉珍也到場與民同樂，一起闖關。

開幕活動在下午5時30分登場，包括陳玉珍、金門縣副縣長李文良、金沙鎮長吳有家、金門縣觀光處長李銘培等人，也特別到場共襄盛舉與社區理事長陳貴仁一起主持「開瓜」儀式。

李文良在致詞時表示，「新前墩西瓜節」已邁入第12屆，以一個社區的能量能舉辦這麼大型的活動，實在相當不容易，他肯定社區理事長陳貴仁與志工及周邊學校的投入，讓西瓜節可以圓滿來舉行，也鼓勵每個社區都能像新前墩一樣努力的去展現出自己的特色，相信整個金門的社區都一定能蓬勃的發展。

在現場一直協助切西瓜給民眾品嚐的陳玉珍則自詡是「西瓜公主」，她強力推薦「新前墩的西瓜最甜」，她說這裡是金門著名的西瓜產地，這裡的西瓜又好又甜，歡迎大家一起來新前墩吃美味的西瓜。

陳貴仁表示，今年的西瓜節成功吸引了將近3千位民眾一起前來同樂，品嚐美味的西瓜，代表這活動仍深受鄉親喜愛，針對活動有不足或疏漏之處，他們會盡全力改進，希望讓明年的西瓜節能越辦越好，把人潮都帶來社區，進而促進東半島的發展。

整場活動一直持續到晚間7點30分，今年雖然活動預算不多，但主辦單位還是邀請藝人葛兆恩、采子、顏佑庭等人跨海來表演，並與民眾大玩遊戲與有獎徵答，吸引民眾搶答，在夏日的午後，親子一起吃西瓜、聽音樂，相當悠閒愉快。

新前墩社區理事長陳貴仁與志工現場發送西瓜給民眾品嚐。記者蔡家蓁／攝影
新前墩社區理事長陳貴仁與志工現場發送西瓜給民眾品嚐。記者蔡家蓁／攝影
第12屆「新前墩西瓜節」今天登場，立委陳玉珍（左六）、金門縣副縣長李文良（左三）、金沙鎮長吳有家（左九）等人一起主持「開瓜」儀式。記者蔡家蓁／攝影
第12屆「新前墩西瓜節」今天登場，立委陳玉珍（左六）、金門縣副縣長李文良（左三）、金沙鎮長吳有家（左九）等人一起主持「開瓜」儀式。記者蔡家蓁／攝影
在現場一直幫忙切西瓜給民眾品嚐的陳玉珍則自詡是「西瓜公主」，她強力推薦「新前墩的西瓜最甜」。記者蔡家蓁／攝影
在現場一直幫忙切西瓜給民眾品嚐的陳玉珍則自詡是「西瓜公主」，她強力推薦「新前墩的西瓜最甜」。記者蔡家蓁／攝影
第12屆「新前墩西瓜節」今年也邀請藝人葛兆恩、采子、顏佑庭等人到場表演，並與民眾互動。記者蔡家蓁／攝影
第12屆「新前墩西瓜節」今年也邀請藝人葛兆恩、采子、顏佑庭等人到場表演，並與民眾互動。記者蔡家蓁／攝影

西瓜 金門 陳玉珍

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