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高雄輕軌「柵欄之亂」引國內外討論 路權團體：「這地」柵欄更應關心

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄捷運部分路段設有柵欄，引發網友討論。記者任義宇／攝影
高雄捷運部分路段設有柵欄，引發網友討論。記者任義宇／攝影

高雄輕軌再次成為討論話題，一名網友上網發問，有德國人問他「高雄的輕軌怎麼會裝設柵欄啊？」被問到無法回答而上網求助，許多網友都說「德國不懂台灣人劣根性」。對此，行人路權促進會理事長林于凱認為，公園柵欄阻礙身心障礙者通行，更應受到關心。

一名網友上PTT上發問，說在高雄招待德國廠商，對方問他高雄的輕軌怎麼會裝設柵欄，依他的觀念，輕軌與行車、行人是享有平等路權，為了輕軌犧牲行人路權，質疑這樣「蓋火車不就好了？」。問題讓他無法回答，上網發問究竟高雄輕軌欄杆「欄的是什麼」。

網友紛紛湧入回應，有人嘲諷「跟柏林圍牆一樣，攔的是自由」、「鐵路地下化，然後上面蓋軌道，天才阿」，也有人說「三寶會去撞輕軌」、「台灣道路設計失敗」、「德國不懂台灣人劣根性」，也有人解釋「台灣太多車跟機車了」，人口密度高不得不裝柵欄。

對此，高雄捷運工程局總工程師王彥清說明，輕軌營運初期多次宣導不要闖越輕軌鐵道，但仍有民眾闖越，因此設置軟性低矮欄杆阻隔，而聯合醫院路段則因違規情形嚴重，裝設欄杆後就沒有違規開單事件。高捷公司說，有針對部分遊客人潮較多、人行或車行道路較無實體區隔區段，加設柵欄維護行車安全。

針對「柵欄之亂」，高雄行人路權促進會理事長林于凱說，其實國外包含德國柏林地面電車，也有部分路段設置柵欄。以高雄輕軌來說，有些路段是作通勤使用，相對人車潮較多，設置柵欄具有合理性；而觀光區則有考量景觀、人潮密集度等，較少明顯柵欄設置。

林于凱認為，與其爭論輕軌柵欄，更應關心公園、人行道上所設防止機車進入的柵欄，才是影響身心障礙者通行的元凶。

行人路權促進會理事長林于凱認為，公園所設無障礙柵欄容易阻隔身障者進出，才是應該關注的事項。記者任義宇／攝影
行人路權促進會理事長林于凱認為，公園所設無障礙柵欄容易阻隔身障者進出，才是應該關注的事項。記者任義宇／攝影
高雄捷運工程局說明，輕軌聯合醫院路段行人闖越情形嚴重，因而設置柵欄。圖／本報資料照片
高雄捷運工程局說明，輕軌聯合醫院路段行人闖越情形嚴重，因而設置柵欄。圖／本報資料照片

高雄輕軌 德國

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