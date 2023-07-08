移民署邀金門新住民 手作果凍花清涼一夏

炎炎夏日，來碗清涼的消暑飲品，是最舒心的事。移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請金門手作果凍花達人鄭氏僑螢，在水頭港區旅客服務中心教新住民朋友們手作色彩繽紛的果凍花，用好吃又繽紛的果凍花消除暑氣，到場的親子都大呼好好玩。

今天到場擔任老師的鄭氏僑螢，是來自越南的新住民，現為新住民南洋姊妹協會理事長，曾參加「桃園市2022第六屆國際青年創意美學線上競賽」，榮獲國際立體3D果凍花組銀牌。果凍花起源於西班牙，在越南發揚光大，製作食材皆取自天然食材，如火龍果、蝶豆花、椰漿等，可以放心食用。

來參加活動的印尼新住民蔡大哥說，「我常吃果凍，但第一次看到這麼美的果凍，真捨不得吃」，手作果凍花活動帶領大家體驗一場心靈療癒兼具視覺享受的盛宴。不少新住民也說，晶瑩剔透的果凍體，搭配嬌豔欲滴的花朵，是一道結合藝術創作與美感的健康精緻點心。