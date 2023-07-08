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移民署邀金門新住民 手作果凍花清涼一夏

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請金門手作果凍花達人鄭氏僑螢，教新住民朋友們手作色彩繽紛的果凍花。圖／讀者提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請金門手作果凍花達人鄭氏僑螢，教新住民朋友們手作色彩繽紛的果凍花。圖／讀者提供

炎炎夏日，來碗清涼的消暑飲品，是最舒心的事。移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請金門手作果凍花達人鄭氏僑螢，在水頭港區旅客服務中心教新住民朋友們手作色彩繽紛的果凍花，用好吃又繽紛的果凍花消除暑氣，到場的親子都大呼好好玩。

今天到場擔任老師的鄭氏僑螢，是來自越南的新住民，現為新住民南洋姊妹協會理事長，曾參加「桃園市2022第六屆國際青年創意美學線上競賽」，榮獲國際立體3D果凍花組銀牌。果凍花起源於西班牙，在越南發揚光大，製作食材皆取自天然食材，如火龍果、蝶豆花、椰漿等，可以放心食用。

來參加活動的印尼新住民蔡大哥說，「我常吃果凍，但第一次看到這麼美的果凍，真捨不得吃」，手作果凍花活動帶領大家體驗一場心靈療癒兼具視覺享受的盛宴。不少新住民也說，晶瑩剔透的果凍體，搭配嬌豔欲滴的花朵，是一道結合藝術創作與美感的健康精緻點心。

金門縣服務站主任鄭明昌肯定，鄭氏僑螢初來我國時因語言不通而有生活適應問題，但她努力學習中文克服語言障礙，如今成為新住民南洋姊妹協會理事長，並推廣東南亞語言及文化，幫助更多新住民姊妹適應在台生活，也曾多次受邀擔任社區國小、樂齡學習中心、地區社福單位及本站新住民家庭教育講師，她的奉獻精神，就像是色彩鮮艷的果凍花，由內而外展現色彩。

移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請新住民朋友學做果凍花，小朋友開心展示成果。圖／讀者提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請新住民朋友學做果凍花，小朋友開心展示成果。圖／讀者提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請新住民朋友學做果凍花，小朋友細心的用針管製作各種圖案。圖／讀者提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請新住民朋友學做果凍花，小朋友細心的用針管製作各種圖案。圖／讀者提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請新住民朋友學做果凍花，新住民朋友開心秀出成品。圖／讀者提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請新住民朋友學做果凍花，新住民朋友開心秀出成品。圖／讀者提供

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