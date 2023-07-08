小三通重啟後迅速展店！麥當勞進駐金門生意超好 陳福海也「趕流行」嘗鮮

麥當勞在本月1日正式進駐金門，金門縣長陳福海在參與開幕儀式後，日前也特別一身輕便的前往麥當勞太湖餐廳關心營運情況以及餐廳台籍幹部在金的適應情形，並「趕流行」嘗鮮，陳福海表示，隨著疫情解封以及小三通重啟，商業環境也逐步復甦中，縣府會積極營造更好的氛圍，讓整體就業、創業機制更友善。

據了解，陳福海在去年底上任後，作為爭取麥當勞進駐的昇恆昌集團就定期派員向縣府說明麥當勞將在金門展店的整備情形，陳福海對於國際連鎖品牌進駐金門提供服務一事也表示樂觀其成，並請縣府業管單位要提供一切必要的行政協處。

此次麥當勞從台灣調派了部分人員前來金門支援設店，陳福海在麥當勞太湖餐廳瞭解營運情況時，也關心店內台籍幹部在金門的適應情況，陳福海親切的表示歡迎他們來金門工作，並感謝麥當勞提供許多工作機會給金門子弟。陳福海說，對於員工來說，麥當勞有一套穩健良好的工作機制與薪資待遇，對消費者來講，麥當勞也提供了優質的餐點與服務環境，這樣營造多元共好的模式正是我們所期盼的。

縣府建設處長張瑞心表示，長期被鄉親期待能展店的麥當勞開幕至今的生意依然相當不錯，隨著麥當勞在小三通重啟半年內展店的新聞持續推播，近期觀察到有不少業者到金門考察商業環境，陸續也有一些旅台青年到縣府三創平台諮詢返鄉創業的服務機制。