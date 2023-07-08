聽新聞
test
0:00 / 0:00
酷暑騎車族搶停等道路陰影處 小心這樣做會被罰
台灣近日持續高溫，屏東縣今中午12點50分於三地門測得最高溫37.6度，機車族在夏天都要穿著薄外套或袖套，耐著悶熱避免曬傷，而縣內在交通上暫時沒有針對炎熱酷暑進行相關防曬、遮陰措施，時常看到騎士們為了避暑，躲在路邊，甚至停在路中間，就為了樹蔭、騎樓等陰涼處，這些地方在炎炎夏日成了兵家必爭之地。
警方表示，民眾為了躲避炎陽，臨停在車道、紅線、公車站牌、槽化線、右（左）轉道等陰影處，都算違規，依道路交通管理處罰條例，可處300至1800元以下罰鍰，若騎士看到陰影處驟然減速、煞車或於車道中暫停，造成後車緊急煞車，或是逕行把機車臨停在距離路口好幾公尺的陰影處停等紅燈，可處6000至24000元以下罰鍰，情節嚴重者會當場禁止駕駛。
警方提醒，基於行車安全，騎乘機車行經有號誌路口停等時，即使遇到高溫炎熱的天氣，仍應耐心停在停止線後方等候，務必遵守交通規則，以避免影響人、車通行，維護用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言