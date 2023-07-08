6名鋼鐵女神雅典娜一字排開 陳其邁淡定為3X3球賽開球
高雄市警局少年隊暑期鼓勵青少年參與正當休閒活動，用汗水寫青春，舉辦3X3籃球比賽，今舉行開幕式，邀請職籃「高雄鋼鐵人」4球星共襄盛舉，讓青少年近距離感受球星風采，並由6名鋼鐵女神雅典娜火辣熱舞開場、市長陳其邁開球揭序開打。
由市警局少年隊舉辦的雄young盃「Defense~守一波青春」3X3籃球比賽，今天上午8時30分許舉行開幕，邀請「鋼鐵女神雅典娜」擔綱演出，6名雅典娜穿著招牌服裝，熱舞揭開活動序幕。
市警局邀請市長陳其邁擔任開球嘉賓，局長林炎田、協辦的岡山警分局長陳柏彰、少年隊長王春生等人與會。
陳其邁致詞時指出，市警局舉辦青春專案3x3鬥牛賽，希望年輕朋友利用暑假期間多到戶外走走，避免沉溺網路世界不慎觸法或被害，要特別注意反毒品、反詐騙、避免求職陷阱等，放下3C手機，多到球場運動，到戶外走走，並注意自身安全與水分補充。
陳其邁趁勢宣導高雄市近來在愛河灣推廣水上活動，呼籲青少年暑假亦可多參加戶外活動，祝大家玩得愉快。
少年隊長王春生指出，本次3X3籃球比賽是讓青少年在球場上有勇於展現自我、有個揮灑青春的舞台，參加對象為高中以及國中學生，由同學自行組隊報名參加，總計有110隊、400多名選手參加比賽。
為增加孩子們的犯罪預防意識，高市警局除延續去年發想有關防毒、防詐及網路安全的相關隊名活動，並安排高雄鋼鐵人球星在現場與參賽隊伍進行犯罪預防宣導互動，針對兒少性隱私、性剝削、毒品、詐欺等青少年易觸法案件，藉由寓教於樂的方式讓青少年知悉，同時也讓到場加油的啦啦隊及民眾了解犯罪預防的重要性。
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