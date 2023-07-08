高市府號召將太陽能變「綠金」 14日開說明會

南部陽光酷熱，高雄市政府則把握烈日當下，視為光電資源，近日將規畫召開高雄市推動建築物設置太陽光電設施說明會，全力推廣高雄厝及設置太陽光電相關設施，落實智慧科技宜居高雄願景。

工務局長楊欽富表示，高雄是全台日照時數最高的縣市，氣候與地理環境條件多樣，是設置「太陽光電」的絕佳場域，閒置空間若設置太陽光電設施，可遮陽隔熱降溫2至3度。且太陽光電自用以省電費，剩餘電力還可賣回給台電，避免屋頂日曬雨淋，讓室內溫度有效降低，減少冷氣等電費開銷，除此，種滿植物的綠屋頂能淨化城市空氣、減緩熱島效應，有助減碳、提升城市綠化潔淨，並帶動就業機會與都市生態系統發展。

高市工務局表示，高市府長期推動「太陽光電計畫」及「高雄厝計畫」，為有效與民眾對話，7月14日起將在高市社會局婦女館演講廳舉辦「高雄市推動建築物設置太陽光電設施說明會」，廣宣高雄厝及設置太陽光電相關設施的好處。

說明會將說明高雄厝推動設計及鼓勵回饋辦法規範及成果，並分享建物設置太陽光電發電系統補助辦法相關案例，及屋頂設置太陽光電系統注意事項及評估重點，藉以提高市民設置意願。說明會接受報名到額滿為止，相關資訊可上建築管理處「高雄之光宜居之城」網頁查詢或洽詢該局建築管理處第二課太陽光電窗口徐小姐，電話：07-336-8333轉2134。