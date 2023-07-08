騎車的就懂！路口樹蔭如綠洲 高雄「這些路口」縮短秒數

炎炎夏日，台灣如烤番薯般，多縣市高溫飆上36度，有機車族向高雄市府交通局陳情，盼縮秒數短停等紅燈，但調整號誌並非直接秒數縮短即可，交通局指出，已擇重點區域調整非尖峰時間週期，減少用路人等候時間。

因應夏日酷熱氣候，交通局指出，針對高雄市區部分幹道，已機動性調整非尖峰時段號誌秒數，在維持車流紓解效率及行人安全通行需求下，擇社區、學校周邊次要道路縮短號誌週期。

其中，如左營區左營大路、小港區高鳳路、苓雅區和平一路等路段、路口，交通局實施紅燈號誌從150秒調降為120秒或設定半週期連鎖。

針對輕軌沿線，交通局指出，目前透過簡化號誌時相，提升行車效率，今年5月已完成凱旋瑞隆路口的號誌時相，接下來依序將一一調整凱旋班超路口及凱旋路與其他交會道路路口。