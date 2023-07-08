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高市府啟動「都市設計審議原則」修法 7月將辦3場座談

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府啟動「都市設計審議原則」修法， 7月將辦3場座談。記者王昭月翻攝
高市府啟動「都市設計審議原則」修法， 7月將辦3場座談。記者王昭月翻攝

高雄市政府啟動「都市設計審議原則」修法作業，7月將辦3場座談，邀專家學者、建築界相關公會，探討如何讓城市朝向淨零碳排及創造人行友善環境城市，向永續淨零城市邁進。

高市都發局長吳文彥表示，高市呼應永續淨零城市發展主軸，將修法從各面向落實淨零目標，從植栽綠化、人行空間、停車空間規劃等方向進行調整， 例如在建築線退縮的土地鼓勵設置雙排喬木、種植開展型喬木、以長形植栽帶增加透水與排水，規定地下室外牆應與建築線保持一定距離等，以打造涼爽舒適的連續步行遮蔭環境。

吳說，這次修法也會簡化過往繁瑣的綠覆率計算方式，像以法定空地為計算基準，綠化量的檢討也會參照建築技術規則辦理；並融入低衝擊開發的設置精神，將植生溝、 生態滯留單元及生態水池等項目都計入綠覆面積內，達到開發與保護共存的目標。

高市都發局另表示，極端氣候導致強降雨頻率增加，民眾過去常因大雨淹入大樓地下室所苦，都發局已在2019年修正「車道頂蓋」可以免適用容積移轉許可要點的「退縮距離」限制，現在也研擬放緩停車場機車道坡度，防止過陡或濕滑的斜坡造成民眾騎機車出入停車場時發生意外。此外也會規範車道出入口的留設位置及停車場車道出入口停等緩衝空間，確保行人步行安全。

車道 建築 停車場

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