高雄市立中醫醫院巡迴偏鄉 贏得彌陀區居民感謝

高雄市立中醫醫院從3年前開始，在彌陀區提供巡迴醫療服務，幫長輩與弱勢民眾看診，除內科、婦科、傷科、針灸科等中醫門診服務外，並積極宣導中醫疾病預防、健康促進及養生保健等衛教相關知識。當地居民說，以往就醫要往返市區，相當不方便，感謝市立中醫醫院願意來偏鄉巡迴醫療。

高市衛生局醫政事務科長陳建榮表示，高雄市立中醫醫院承接中央健康保險署醫療資源不足地區居民健康照護計畫，3年前開始在彌陀區提供巡迴醫療，去年共提供96巡迴診次，服務3034人次，合計298名偏鄉居民受惠。

陳建榮說，高雄市立中醫醫院到彌陀區巡迴醫療，最多居民使用的是內科門診，包括咳嗽、熱狀等感冒症狀治療，也有居民是因為婦科、傷科、針灸需求而來門診。

彌陀里長林煌陸說，透過市立中醫醫院的巡迴醫療門診，由醫療團隊定期開車前往，讓當地居民能免於往返市區就醫的勞累，更能感受到高雄市政府對於偏鄉醫療的關心，也很感謝醫療團隊的用心，親切的服務態度，讓居民備感溫馨。

衛生局說，今年的巡迴醫療服務已在1月9日開跑，巡診時間為每周一上午9點至12點時段，由曾聖惠醫師在彌陀區過港里安樂宮會議室提供看診服務，以及每周五上午9點至12點時段，由鄭棋丰醫師在彌陀里社區活動中心提供看診服務。

民眾可至市立中醫醫院網站網路預約掛號（網址：https://www.kmcmh.gov.tw/OPDRegWeb/Menu.aspx），或電洽07-7133186分機101由專人協助掛號。