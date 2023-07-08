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高雄登革熱新增2例累積9例 1例到過台南1例疫調中
南部登革熱疫情延燒，台中市昨傳出疑似首例本土登革熱個案，疫情跨過濁水溪北上。高雄市長陳其邁今天上午參加市警局少年隊舉辦的青春專案3對3籃球活動時公布，高雄新增2例，目前累積9例，其中1例到過台南，另1例尚在疫調；9例都在北高雄區域將加強清消。
陳其邁今天上午表示，高雄原本有7例，但今天還會有2例，其中1例還在疫調中，另1例和台南活動史有關，活動區都在北高雄。
對於登革熱疫情跨過濁水溪，陳其邁指出，登革熱斑蚊型態不太一樣，南部以居家附近瓶瓶罐罐積水的埃及斑蚊為主，北部屬於白線斑蚊，初步清查高雄新增兩例的活動區域的病媒蚊白線斑蚊比較多一點，埃及斑蚊比較少。
陳其邁說，目前環境還在控制的範圍裡，會針對新增兩例的活動區域加強清消。
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