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高雄登革熱新增2例累積9例 1例到過台南1例疫調中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市登革熱疫情目前累積9例，圖為日前環保局人員在有登革熱疫情的區域進行清消。圖／衛生局提供
高雄市登革熱疫情目前累積9例，圖為日前環保局人員在有登革熱疫情的區域進行清消。圖／衛生局提供

南部登革熱疫情延燒，台中市昨傳出疑似首例本土登革熱個案，疫情跨過濁水溪北上。高雄市長陳其邁今天上午參加市警局少年隊舉辦的青春專案3對3籃球活動時公布，高雄新增2例，目前累積9例，其中1例到過台南，另1例尚在疫調；9例都在北高雄區域將加強清消。

陳其邁今天上午表示，高雄原本有7例，但今天還會有2例，其中1例還在疫調中，另1例和台南活動史有關，活動區都在北高雄。

對於登革熱疫情跨過濁水溪，陳其邁指出，登革熱斑蚊型態不太一樣，南部以居家附近瓶瓶罐罐積水的埃及斑蚊為主，北部屬於白線斑蚊，初步清查高雄新增兩例的活動區域的病媒蚊白線斑蚊比較多一點，埃及斑蚊比較少。

陳其邁說，目前環境還在控制的範圍裡，會針對新增兩例的活動區域加強清消。

高雄市長陳其邁今天上午參加市警局少年隊舉辦的青春專案3對3籃球活動時公布，高雄新增2例，目前累積9例，其中1例到過台南，另1例尚在疫調。記者石秀華／攝影
高雄市長陳其邁今天上午參加市警局少年隊舉辦的青春專案3對3籃球活動時公布，高雄新增2例，目前累積9例，其中1例到過台南，另1例尚在疫調。記者石秀華／攝影

登革熱 陳其邁 疫情

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