壽山動物園12歲以下免費入園帶人潮 暑假首周1萬8千人次入園
高雄市立壽山動物園迎接大整修重新開園後第一個暑假，祭出全國12歲以下學童免費入園優惠，第一周已累計超過1萬8千人次入園，較上月同期成長27%。高市府觀光局表示，暑假期間動物園周周有活動，讓大小朋友享受寓教於樂的愉快假期。
對學童免費入園政策，從桃園來玩的黃姓家長說，距上次參觀壽山動物園已超過10年，這次改造後有煥然一新的感覺，加上小朋友免費入園，讓家長願意帶小朋友到動物園觀賞各式動物，園方也準備許多互動活動，小朋友都吵著不想走。
觀光局表示，暑假期間壽山動物園推出多樣精采活動，本周六日有親子互動DIY體驗，提供1000組邀請大小朋友一起到園區採集樹葉，製作屬於自己的遊園紀念木框；下午3點在親水廣場的保育小劇場由奇魔誌劇團領銜演出，搭配動物知識及獼猴宣導，透過寓教於樂的方式傳遞動物保育觀念。
此外，壽山動物園在暑假期間每周六日除延長開園時間至下午6點半外，深受小朋友喜愛的親水廣場，也於暑假重新開放，以黑猩猩舊鐵籠改造的「光室咖啡」也在7月2日開幕，7月22日起還有動物明星票選，以及與屏東林管處合辦「魔法保安林尋寶記」特展等內容，讓大小朋友跟著動物們一起快樂過暑假。
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