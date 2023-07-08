壽山動物園12歲以下免費入園帶人潮 暑假首周1萬8千人次入園

高雄市立壽山動物園迎接大整修重新開園後第一個暑假，祭出全國12歲以下學童免費入園優惠，第一周已累計超過1萬8千人次入園，較上月同期成長27%。高市府觀光局表示，暑假期間動物園周周有活動，讓大小朋友享受寓教於樂的愉快假期。

對學童免費入園政策，從桃園來玩的黃姓家長說，距上次參觀壽山動物園已超過10年，這次改造後有煥然一新的感覺，加上小朋友免費入園，讓家長願意帶小朋友到動物園觀賞各式動物，園方也準備許多互動活動，小朋友都吵著不想走。

觀光局表示，暑假期間壽山動物園推出多樣精采活動，本周六日有親子互動DIY體驗，提供1000組邀請大小朋友一起到園區採集樹葉，製作屬於自己的遊園紀念木框；下午3點在親水廣場的保育小劇場由奇魔誌劇團領銜演出，搭配動物知識及獼猴宣導，透過寓教於樂的方式傳遞動物保育觀念。