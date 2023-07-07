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高雄啤酒音樂節揮別疫情回歸！八三夭開場連嗨3天

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄啤酒音樂節暌違3年今晚回歸，由搖滾天團八三夭熱鬧開場。圖／高市府經發局提供
高雄啤酒音樂節暌違3年今晚回歸，由搖滾天團八三夭熱鬧開場。圖／高市府經發局提供

受疫情影響停辦3年的高雄啤酒音樂節，在今晚搖滾天團八三夭開場下，宣告熱鬧回歸，吳卓源、婁峻碩、邱鋒澤、徐若瑄接力開唱，還面還有韓星JESSI、盧廣仲及韓團MAMAMOO+、動力火車接連登場連嗨3天。

經發局表示，高雄啤酒音樂節登場首日，請到搖滾天團八三夭開場炒熱氣氛，一連3天活動還有盧廣仲、動力火車等，更跨海邀請韓國知名藝人JESSI及MAMAMOO+等接連演出，搭配下酒菜料理競賽精選13家優勝料理，在音樂節大會食堂原汁原味呈現，讓歌迷可以在啤酒與音樂饗宴中，大啖正宗高雄下酒菜料理。

高雄市長陳其邁說，今年初開始高雄迎來一連串國內外的巨星演出，包含西城男孩、新好男孩、韓國天團BLACK PINK，以及台灣天團五月天、巨星阿妹等，吸引各地歌迷齊聚高雄，帶動周邊演唱會經濟效益，高雄啤酒音樂節延續了演唱會經濟，用啤酒與特色料理讓愛好者共襄盛舉。

主辦單位寬寬整合行銷股份有限公司總經理陳功儒說，今年高雄啤酒音樂節是歷年最盛大、卡司最強，在7月4日就有北部歌迷到場夜排，顯見本次活動成功。提醒歌迷以捷運、輕軌等大眾接駁作為主要交通工具，另外，現場也備有計程車車隊及代駕服務，避免酒後開車造成危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄啤酒音樂節除啤酒與音樂饗宴，還透過競賽精選13家在地特色下酒菜，讓歌迷現場大啖美味料理。圖／高市府經發局提供
高雄啤酒音樂節除啤酒與音樂饗宴，還透過競賽精選13家在地特色下酒菜，讓歌迷現場大啖美味料理。圖／高市府經發局提供

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