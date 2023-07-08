新園建抽水站 改善水患

屏東縣新園鄉鹽埔地區多年來因豪雨造成中正、光復路淹水，屏縣府爭取經費，營建署核定1億9400萬元全額補助，建設新園鄉B幹線雨水下水道抽水站新建工程，昨舉行動土典禮，預計明年8月完工。新園鄉長方冠丁說，爭取10多年終獲重視，盼完工後擺脫水患。

縣長周春米說，新建設施可改善淹水問題，解決鄉親淹水之苦，她昨叮囑工程務必如期完工，須趕在明年汛期來臨前順利運作，另施工期間難免經歷陣痛期，請鄉親多體諒。

屏東縣新園鄉原設有一座0.2cms（立方公尺／每秒 ）抽水站，但抽水量不足以應付漲潮、大雨的水量，縣府今年1月辦理B、C幹線，2座抽水站、雨水下水道系統發包作業，共耗資5億多元，抽水至東港溪排出。B幹線昨動土，預計明年8月完工，C幹線今年6月決標，預計後年運轉，2座總計可提供每秒9.9噸抽水量。

水利處指出，B幹線雨水下水道抽水站工程，抽水量每秒3噸，等同10台移動式抽水機，預估明年5月可發揮排水功能，8月完工。

新園鄉長方冠丁說，鹽埔地區飽受水患所苦，每次淹水達小腿肚，工程將改善鹽埔村、共和村的淹水，約5、6千名鄉親受惠。