高雄樂仁兒童遊戲場 爆用地爭議

高雄市苓雅區樂仁兒童遊戲場用地爆爭議，居民指現地原畫為公共設施用地，地主卻雇工拆除公園設施甚至圍起來不讓人使用，導致缺乏維護變成髒亂點。近40名居民昨到市府前拉布條抗議，控市府違法變更地目，要求「還我公園」。高市都發局解釋，這處兒童遊戲場仍是公共設施土地，都市計畫並未變更，也無外傳封閉，所有過程依法辦理。

苓雅區民主里居民昨在市府四維行政中心前集結抗議，有母親帶幼童到場，持紙板寫著「罔顧民意」、「圖利財團」，群情激憤指控市府知法玩法、漠視民意，要求「還我公園」。

居民指，兒22公園所在地曾被地主加蓋違建租他人辦幼稚園 ，25年前里民要求徵收補償闢為公園，才發現受市場、公園、停車場三合一獎勵投資規定框限，認定該用地已闢公園，不能再徵收補償，工務局要求地主恢復原貌，續開放公眾使用至今，當時會議責由養工處回復設施及維護，地主多次提行政訴訟與訴願都敗訴。

居民說，2018年地主向都市計畫委員會議申請解編「停22」用地改為住三用地，竟獲同意，過程未辦公聽會，還請議員質詢施壓，收回公園維管權，更跳脫內政部獎勵投資限制，今年5月底在某議員服務處決議將「公共設施用地」變成「公共設施保留地」，批市府是否在議員服務處另設「第三行政中心」搞黑箱。

被指涉的議員說，兒22用地自始至終屬私人土地，因早年畫為公共設施用地，市府又沒能徵收補償，導致地主每年平白繳數十萬地價稅，又無法使用土地，也是受害者，他以議員職權接受陳情，過程光明磊落，「此事已委請律師，如有抹黑誣衊，將採司法途徑解決」。

市府副祕書長張家興接受陳情，強調兒22遊戲場仍是公共設施用地，都市計畫未變更，空間及設施會繼續開放，保障大家使用權利。此事涉及私人土地，市府會與地主協調，創造多贏。

高市都發局表示，兒22兒童遊戲場並無外傳封閉、地目變更等疑慮，因法令在時空更迭下已變更，地主希望解除早期三合一管制，全案申請過程均依法辦理。