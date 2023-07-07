要求未得標企劃書供使用挨批 連江縣府刪審查要件

民進黨連江縣黨部主委李問今天說，縣府某招標文件要廠商簽同意書，即使沒入選也要提供企劃書給縣府使用，簡直是抄襲商業機密。縣府說，會將同意書自資格審查要件刪除。

李問表示，日前他接到民眾指連江縣府某招標文件要廠商簽署「無論是否入選，均同意貴府對所提企劃書可予改並擇優作為充實本委託案之內涵，絕無異議」同意函。

他說，中央政府補助的執行案被這樣操作，非常離譜。在立委洪申翰辦公室協助下，行政院公共工程委員會釋疑指出，同意書非屬機關得以規定投標廠商資格， 縣府納入同意書為資格要件違反採購法規定。

李問說，此舉不尊重智慧財產權，等於要投標者放棄作品所有權，並允許政府機關任意修改、取用，簡直是抄襲創作者商業機密。

李問質疑，如此一來也違反依綜合能力評選、讓真正有能力的投標者得標的最有利標精神。真正有創意廠商，是否可能因未簽同意函，而在評選時被做記號致使未能得標，這種阻礙進步同意函已喪失公平遴選意義。

另外，他認為，一旦縣府可任意使用未能入選廠商智慧，就可能發生最後讓非最合適、又出價最低的廠商得標，縣府再提供其他優秀投標者企劃內容，「這也讓人質疑，縣府是不是早已決定了廠商，甚或在進行圖利」。

連江縣政府表示，辦理各類政府採購案件，會依個案所需技術、品質、功能、商業條款或價格等項目，製作招標文件標的及條款，如果對內容有疑異，可循招標公告所列、包含連江縣府在內各項管道反映，縣府都會妥善研處並公開結果。

連江縣府說，關於這次反映事宜，基於保護智財權精神，日後將遵從工程會意見，將這份同意書自資格審查要件刪除，廠商如因此有權益或利益受損，也可依採購法提出異議、申訴。

連江縣府表示，各式招標案件內容都採公平與透明方式辦理，歡迎民間業界督促，更歡迎投入參與，共同推動國家、縣政建設。