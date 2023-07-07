陳其邁連跑長照與關懷據點 承諾全力照顧長輩

高雄市長陳其邁今天上午分別有兩個公開行程，分別是在六龜的彌勒家園老人長期照顧中心二期動土，及到美濃靈雲功德會辦理之社區關懷據點視察，連兩場長者照顧相關行程，陳其邁說「家有一老，如有一寶」，會全力照顧長輩。

陳其邁到美濃社區視察由高雄市靈雲功德會辦理的社區關懷據點，期間還與老人親切互動、做體操。致詞時說到，美濃人口老化嚴重，每3人就有1人是65歲以上長者，市府推出許多政策，包含增加關懷據點數量、推動公車式小黃方便就醫等，全力把長輩照顧好。

靈雲功德會理事長黃忠勝表示，里內老年人口比例佔26.57%，目前有33位志工，服務30位長輩，除開設社區照顧關懷據點供長輩來活動活絡感情，也認養旗美地區獨居長輩共12里57位，關懷及弱勢家庭個案，提供急難救助、物資協助、關懷訪視等服務。

社會局說，高雄市府關懷長輩不遺餘力，目前已設有515個社區關懷據點，目標在四年內增加到650個，也開闢公車式小黃往返據點，目前固定式路線已有43條、預約路線有16條，布及許多偏鄉方便長者就醫。