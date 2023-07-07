登革熱拉警報！飲水機底盤、植栽陶甕發現有孑孓 屏東縣衛生局開罰
登革熱拉警報，屏東縣連6年零本土力破功，6日出現屏東縣首例本土登革熱病例，有雲林足跡，加強登革熱孳生源查核，屏東縣府衛生局表示，近期開出2張稽查單，分別在飲水機底盤、植栽陶甕下方有發現孑孓，將依傳染病防治法處3千元到1萬5千元罰鍰。
屏東縣衛生局表示，今年6月至今針對登革熱孳生源查核，通知清除積水容器5件，並擇期複查，經複查結果皆完改善。登革熱孳生源查核陽性容器樣態以桶、缸、盆、甕、保麗龍箱最多，其次為杯、瓶等。
屏東縣衛生局提醒，登革熱流行期，呼籲民眾落實每周及雨後環境巡檢，清除積水容器，落實巡倒清刷，避免病媒蚊孳生。暑假期間出遊應避免到登革熱流行地區，並做好防護措施。出遊返家後請密切注意自身健康情況，如有發燒、頭痛、肌肉痠痛等疑似症狀，應速就醫並告知活動史。
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