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登革熱拉警報！飲水機底盤、植栽陶甕發現有孑孓 屏東縣衛生局開罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
登革熱拉警報，屏東縣連6年零本土案例破功，昨首例本土登革熱病例，加強孳生源查核，已開出2張稽查單，將依傳染病防治法處3千元到1萬5千元罰鍰，植栽陶甕下方發現孑孓。圖／屏東縣衛生局提供
登革熱拉警報，屏東縣連6年零本土案例破功，昨首例本土登革熱病例，加強孳生源查核，已開出2張稽查單，將依傳染病防治法處3千元到1萬5千元罰鍰，植栽陶甕下方發現孑孓。圖／屏東縣衛生局提供

登革熱拉警報，屏東縣連6年零本土力破功，6日出現屏東縣首例本土登革熱病例，有雲林足跡，加強登革熱孳生源查核，屏東縣府衛生局表示，近期開出2張稽查單，分別在飲水機底盤、植栽陶甕下方有發現孑孓，將依傳染病防治法處3千元到1萬5千元罰鍰。

屏東縣衛生局表示，今年6月至今針對登革熱孳生源查核，通知清除積水容器5件，並擇期複查，經複查結果皆完改善。登革熱孳生源查核陽性容器樣態以桶、缸、盆、甕、保麗龍箱最多，其次為杯、瓶等。

屏東縣衛生局提醒，登革熱流行期，呼籲民眾落實每周及雨後環境巡檢，清除積水容器，落實巡倒清刷，避免病媒蚊孳生。暑假期間出遊應避免到登革熱流行地區，並做好防護措施。出遊返家後請密切注意自身健康情況，如有發燒、頭痛、肌肉痠痛等疑似症狀，應速就醫並告知活動史。

登革熱拉警報，屏東縣連6年零本土案例破功，昨首例本土登革熱病例，加強孳生源查核，已開出2張稽查單，將依傳染病防治法處3千元到1萬5千元罰鍰，飲水機底盤發現孑孓。圖／屏東縣衛生局提供
登革熱拉警報，屏東縣連6年零本土案例破功，昨首例本土登革熱病例，加強孳生源查核，已開出2張稽查單，將依傳染病防治法處3千元到1萬5千元罰鍰，飲水機底盤發現孑孓。圖／屏東縣衛生局提供

屏東縣 登革熱 衛生局 病媒蚊

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