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五福路行穿道分隔島惹議 高市府：研議是否拆除

中央社／ 高雄7日電

鄰高市新堀江商圈的五福二路一處行人穿越道因設有分隔島，導致輪椅無法穿越。有民眾盼拆除，也有人擔心機車會因此違規闖入，高市府近期將邀相關單位會勘聽取地方意見。

社群網站臉書（Facebook）「標線改造台灣路Reform Taiwan Road」粉絲專頁發文指出，五福二路一處行人穿越道上設有分隔島，但不知為何，分隔島永遠拆不掉，希望有一天輪椅可以過得去。

當地振成里長陳敏夫今天接受中央社記者訪問表示，去年接任里長至今，尚無接獲民眾反映分隔島情況。不過，他個人態度贊成拆除，市府通知下週會勘，他會出席建議是否用其他障礙物取代分隔島，讓行人便於通行，也能阻止機車違規闖入。

曾參與當時會勘的前高市議員林于凱對中央社記者表示，當時地方確有兩派聲音，有人反映嬰兒車、輪椅難以通行，但也有人擔心機車因此亂闖，後來不了了之。

高雄市政府工務局道路養護工程處向中央社記者表示，原本此處就有分隔島、沒有行人穿越道，後來為串聯五福二路兩側的玉竹商圈和新堀江商圈，才畫設行人穿越道。民國109年起有民眾反映盼拆除，當時有進行會勘。

依當時會勘紀錄，希望拆除的民眾認為行人穿越道上有凸起分隔島，有輪椅或推車行經不便；但也有民眾擔心若夷平分隔島，恐導致有汽機車貪圖方便，違規迴轉進入行人穿越道，造成人車爭道亂象。道工處表示，近期會同交通局、警察局等相關單位及地方人士會勘研議，在聽取地方意見取得共識後再決定是否拆除。

輪椅 社群 警察

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