高雄境外移入登革熱+1 樹人醫專、高苑科大再被查獲孳生源

高雄今日無新增本土登革熱病例（累計7例），但新增1例登革熱境外移入個案（累計10例），個案是7月4日自泰國入境的20多歲女性移工，疫調發現她在可傳染病內曾於仁武區及大寮區宿舍居住。高市府防疫團隊已針對兩處宿舍周邊半徑100公尺範圍，在今日完成社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等緊急防治工作。

衛生局表示，這名來自泰國的女性移工入境當日由仲介公司接送至宿舍後出現發燒、頭痛症狀，仲介人員未通報衛生單位，7月5日前往醫院進行體檢，7月6日登革熱NS1快篩陽性，今日經實驗室檢驗結果為PCR陽性，是登革熱第二型。

衛生局說，由於確診的女性移工入境當日在宿舍內就出現症狀，而未主動帶往醫療院所就醫，且未主動通報衛生單位，將依傳染病防治法開單告發，雇主將被罰3000元至1萬5000元。

衛生局提醒，國際移工仲介及雇主、事業單位、工廠或其他公共場所之負責人或管理人，發現疑似傳染病病人，未經醫師診斷或檢驗者，應於24小時內通知當地主管機關，違反規定者將依傳染病防治法第69條處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。