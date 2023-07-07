快訊

安倍槍擊一年後：搜查終結，兇手拒與母親會面

前一天剛動刀…洪曉蕾清醒了！本人首發聲吐12字

高雄區監理所為善加管理停車場 9月推動收費機制

中央社／ 高雄7日電

高雄區監理所今天表示，為解決所內停車場違停車輛占用問題，9月起將實施停車收費管理，並規劃汽車停車位169個、機車停車位370個，總計539個收費停車位，提供民眾洽公使用。

高雄區監理所今天發布訊息表示，預計自9月起，所內停車場將參考高雄市路邊停車收費費率，實施停車收費管理。期望以「有效管理、合理收費、滾動檢討」為原則，透過使用者付費，讓有限的公共停車資源，能有效合理運用。

高雄區監理所所長李瑞銘說，監理所洽公停車場長期有違停車輛占用問題，導致僧多粥少、一位難求，屢遭監理所洽公民眾反映。因而研議收費機制，並公開標租由專業廠商辦理收費經營。

李瑞銘表示，後續停車場將分為3個區域，其中第1及第2停車場靠近辦公大樓，主要供洽公民眾使用，而第3停車場除供員工停放亦開放民眾使用。

高雄區監理所強調，收費停車場相關建置方案及收費方式均依規定辦理。將規劃汽車停車位169個、機車停車位370個，總計539個收費停車位，提供給民眾洽公使用。

另外，參考高雄市政府路邊停車收費標準，訂定汽車停車第1小時內免費，1小時以上每30分鐘新台幣15元，單日最高120元；機車停車15分鐘內免費，15分鐘以上、每6小時計費1次，每次收費15元，單日最高30元。

考量洽辦業務需頻繁進出監理所的業者及民眾，高雄區監理所表示，經尋求得標廠商理解，獲同意未來將提供更優惠月票降價制度供有需求的業者或民眾申請。也呼籲民眾勿隨意占用停車位，以免影響其他民眾洽公停車權益。

停車場 高雄市 違停

延伸閱讀

雲林通勤月票初步規畫出爐 縣內通勤月票費用399元內

TPASS通勤月票上路將滿1周 平均每天逾百萬人次使用

高中特色群科全台48校續招 提供3138個招生名額

月票沒加註「行政院」就拒發補助款？公總晚間急澄清

相關新聞

新園新設抽水站斥資近2億 明年8月完工逾5千人受惠

屏東新園鹽埔地區常因大雨及漲潮影響淹水，為保障居民生命財產安全，內政部營建署日前核定經費，斥資1億9400萬元，建設新園...

高雄一處兒童遊戲場爆用地爭議 里民赴市府控知法玩法

高雄苓雅區樂仁兒童遊戲場用地爆爭議，居民指現地原畫為公共設施用地，地主卻雇工拆除公園設施甚至圍籬不讓使用，導致缺乏維護管...

市府投近10億改善岡山排水 里長憂滯洪池設光電廠成破口

高雄市岡山部分地區地勢低窪，每逢大雨易傳淹水災情，高雄市府水利局投入近10億經費改善當地排水，今天副市長林欽榮前往潭底小...

南台灣最大 高雄蓋逾2千坪全素長照中心 2年後完工

全台非正式統計，常年吃素人口近300萬人，但許多長者茹素終生，晚年住進長照機構時，卻得不到全素的營養照顧，位在高雄六龜的...

呼應地方文史特色 鳳山牛寮公園找來「牧牛小童」坐鎮

高雄鳳山牛寮地區家戶早年幾乎都搭牛棚養牛，牧牛景象承載地方特殊意義，高市工務局利用南成里代德二街南北兩側闢成牛寮公園，即...

屏東縣府暑期工讀超夯錄取率近3成 學生了解公部門運作

提供青年暑假期間體驗職場，增加實務經驗與培養正確職場價值觀，屏東縣府8年前開始執行暑期工讀計畫，今年各局處共提供86個計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦