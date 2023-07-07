高雄區監理所為善加管理停車場 9月推動收費機制

高雄區監理所今天表示，為解決所內停車場的違停車輛占用問題，9月起將實施停車收費管理，並規劃汽車停車位169個、機車停車位370個，總計539個收費停車位，提供民眾洽公使用。

高雄區監理所今天發布訊息表示，預計自9月起，所內停車場將參考高雄市路邊停車收費費率，實施停車收費管理。期望以「有效管理、合理收費、滾動檢討」為原則，透過使用者付費，讓有限的公共停車資源，能有效合理運用。

高雄區監理所所長李瑞銘說，監理所洽公停車場長期有違停車輛占用問題，導致僧多粥少、一位難求，屢遭監理所洽公民眾反映。因而研議收費機制，並公開標租由專業廠商辦理收費經營。

李瑞銘表示，後續停車場將分為3個區域，其中第1及第2停車場靠近辦公大樓，主要供洽公民眾使用，而第3停車場除供員工停放亦開放民眾使用。

高雄區監理所強調，收費停車場相關建置方案及收費方式均依規定辦理。將規劃汽車停車位169個、機車停車位370個，總計539個收費停車位，提供給民眾洽公使用。

另外，參考高雄市政府路邊停車收費標準，訂定汽車停車第1小時內免費，1小時以上每30分鐘新台幣15元，單日最高120元；機車停車15分鐘內免費，15分鐘以上、每6小時計費1次，每次收費15元，單日最高30元。

考量洽辦業務需頻繁進出監理所的業者及民眾，高雄區監理所表示，經尋求得標廠商理解，獲同意未來將提供更優惠月票降價制度供有需求的業者或民眾申請。也呼籲民眾勿隨意占用停車位，以免影響其他民眾洽公停車權益。