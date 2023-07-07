新園新設抽水站斥資近2億 明年8月完工逾5千人受惠

屏東新園鹽埔地區常因大雨及漲潮影響淹水，為保障居民生命財產安全，內政部營建署日前核定經費，斥資1億9400萬元，建設新園鄉B幹線雨水下水道抽水站，新建3台1.0cms抽水站，提供每秒3噸抽水量，預計明年8月完工，今上午舉行動土典禮；新園鄉長方冠丁表示，爭取改善工程十多年，盼如期完工，讓鄉親擺脫水患之苦。

屏東縣新園鄉原設有一座0.2cms的抽水站，但抽水量不足以應付漲潮、大雨帶來的水量，造成地方長年受海水倒灌、積水所苦，地方反應數十年，政府於今年1月辦理B、C幹線，2座抽水站、雨水下水道系統發包作業，共耗資5億多元，將水抽至五房排水內，從東港溪排出，B幹線預計於明年8月完工，C幹線已於今年6月決標，預計於後年運轉，2座總計提供每秒9.9噸抽水量，改善區域淹水問題。

B幹線雨水下水道抽水站將新建3台1.0cms抽水站，撈汙機、防潮閘門及出口改善等工程，抽水量每秒3噸，等同10台移動式抽水機，並於排水出口增設自動閘門，防止外水回灌，預計在明年5月23日就可以發揮排水功能，同年8月23日完工運轉。

縣長周春米表示，新建設施可以改善淹水問題，解決鄉親淹水之苦，叮囑工程務必如期完工，必須趕在明年汛期來臨之前順利運作，保障民眾的生命財產安全，另施工期間難免經歷陣痛期，請鄉親多體諒。