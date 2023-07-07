高雄一處兒童遊戲場爆用地爭議 里民赴市府控知法玩法

高雄苓雅區樂仁兒童遊戲場用地爆爭議，居民指現地原畫為公共設施用地，地主卻雇工拆除公園設施甚至圍籬不讓使用，導致缺乏維護管理變成髒亂點！3、40名居民今到市府四維行政中心拉布條抗議，控市府違法變更地目，要求「還我公園」。高市都發局解釋，這處兒童遊戲場仍是公共設施土地，都市計畫並未變更，也無外傳封閉情形，所有過程都依法辦理。

苓雅區民主里居民今天在市府四維行政中心前集結抗議，有母親帶幼童到場，持紙板寫著「罔顧民義」、「圖利財團」字樣，群情激憤指控市府知法玩法、漠視民意，要求「還我公園」。

居民指，兒22公園所在地曾被地主加蓋違建租他人辦幼稚園 ，25年前里民要求徵收補償闢為公園，才發現受市場、公園、停車場三合一獎勵投資規定框限，認定這塊用地已開闢公園，不能再徵收補償，工務局為此要求地主恢復原貌，續開放公眾使用至今，當時會議責由養工處回復設施及後續維護，地主多次提行政訴訟與訴願都敗訴。

居民另表示，2018年地主向都市計畫委員會議申請解編「停22」用地改為住三用地，竟獲同意，過程未辦公聽會，還請議員質詢施壓，收回公園維管權，更意圖跳脫內政部獎勵投資限制，且今年5月底竟在某議員服務處決議將「公共設施用地」變成「公共設施保留地」，批市府是否在議員服務處另設「第三行政中心」搞黑箱！

被指涉的議員表示，兒22用地自始至終屬私人土地，只因早年畫為公共設施用地，市府又沒能徵收補償，導致地主每年平白繳十數萬地價稅，又無法使用土地，說穿了也是受害者，他以議員職權接受陳情，過程光明磊落。「此事季已委請律師，如有抹黑誣衊，將採司法途徑解決」。

市府副祕書長張家興出面接受陳情，強調兒22遊戲場仍是公共設施用地，都市計畫也未變更，空間及設施會繼續開放，一定保障大家使用的權利。但大家都理解，此事涉及私人土地，市府會與地主協調，創造多贏。